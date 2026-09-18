¿La IA potencia o amenaza la creatividad? Las grandes preguntas que llegarán a +CTG 2026

En la última década, la industria creativa ha atravesado profundas transformaciones tanto en Colombia como en el mundo. La pandemia, la migración del talento, las coyunturas políticas y la acelerada evolución tecnológica han redefinido las reglas de juego.

En ese camino, las conversaciones que surgen en +CTG, la cumbre latinoamericana de la economía creativa, se han convertido en una especie de brújula para pensar el presente y anticipar futuros retos. En su undécima edición, que se llevará a cabo del 28 al 30 de octubre, más de 60 líderes y expertos volverán a darse cita en Cartagena para un espacio de intercambio de conocimiento, reflexión y sinergia.

“Hemos preparado esta versión con mucho entusiasmo”, explicó Ximena Tapias, presidenta de la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias (UCEP). “Las industrias creativas, culturales y de contenidos son un sector muy importante para el país: representan alrededor del 4 por ciento del PIB. Tenemos que seguir trabajando para que Colombia le muestre al mundo su talento y creatividad”.

Tapias afirma que la evolución de +CTG también refleja parte de los cambios que ha vivido la industria, pues aunque el encuentro nació como una evolución del Congreso Colombiano de Publicidad, con los años la intención fue ampliar la conversación hacia otras industrias creativas.

Este año +CTG propone un ejercicio de observación bajo el concepto de ‘Tiempo de Dicotomías’: “Atravesamos un momento en el que las personas, organizaciones y sociedades estamos presionadas a decidir entre extremos, y en ese sentido, la industria creativa es un espacio para integrar perspectivas y descubrir que el liderazgo no consiste en elegir un solo lado, sino en conectar todo aquello que parece irreconciliable”.

Ximena Tapias, presidenta de la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias (UCEP). Foto: +CTG - API

Debates como el uso de la IA en los procesos creativos son un ejemplo de esta tensión: “Si el objetivo es hacer más productos a menor precio, sin que importen los seres humanos y sin una reflexión ética detrás, puede ser una amenaza. Pero si la entendemos como una forma de potenciar el talento, acelerar procesos y mejorar la calidad de nuestros servicios, es una oportunidad”.

Creatividad y propósito

Parte del espíritu que caracteriza a +CTG está en que las industrias culturales tienen una gran responsabilidad en las transformaciones sociales. La publicidad, aseguró Tapias, no puede ser vista solo como un instrumento para incentivar el consumo. “Parte de nuestra responsabilidad es mostrar cuál es el aporte que la industria puede hacer al desarrollo social”, manifestó.

Asimismo, +CTG funcionará como escenario para conectar e inspirar a sus asistentes en una gran rueda de negocios que permitirá a los asistentes interactuar directamente con líderes y tomadores de decisión de las compañías más relevantes del sector. “Este evento es una invitación a reflexionar por qué las mejores decisiones no nacen de evitar las dicotomías, sino de aprender a habitarlas”, concluyó Tapias.

*Contenido elaborado con el apoyo de +Cartagena.