La IPS que escribe el futuro de la salud con propósito

La atención en salud ha experimentado un punto de inflexión en el 2025: dejó de ser solo atención clínica para convertirse en un movimiento humano, tecnológico y compasivo que redefine la forma de cuidar. En Heli Salud se ha entendido que la atención domiciliaria, ambulatoria y hospitalaria que se entrega busca algo más que prestar un servicio: tiene el propósito de transformar la manera en que un país entiende el bienestar.

Liderar en salud hoy no significa administrar camas, equipos o indicadores. Significa darle propósito a la atención, conectar los datos con la empatía, la tecnología con la vocación, y el crecimiento con la dignidad humana. Ese precepto guía el propósito de una organización que celebra 10 años.

Servicio hospitalario: sanar la mente para liberar la vida

En el ámbito hospitalario han apostado por uno de los grandes retos del siglo XXI: la salud mental. En sus unidades, cada cama no es un número sino una historia que busca una segunda oportunidad.

En Boyacá, Heli Salud abrió una unidad de salud mental con 40 camas para brindar esperanza a los pacientes y no un espacio de encierro. | Foto: A.P.I.

En Boyacá, por ejemplo, la apertura de su clínica de salud mental con 40 nuevas camas representa mucho más que infraestructura. Es una declaración de principios: que la salud mental no puede seguir siendo un tema postergado, y que la hospitalización debe ser un espacio de esperanza, no de encierro.

Desde allí impulsan un modelo terapéutico centrado en la persona, donde la ciencia se encuentra con el arte, la espiritualidad y la familia. Cada ingreso es acompañado por un equipo interdisciplinario que trabaja no solo en la estabilización del paciente, sino en su reinserción y proyecto de vida. Esa es la forma de humanizar el hospital.

Servicio ambulatorio: acercar la salud a la vida cotidiana

El ámbito ambulatorio es el puente entre la prevención y el tratamiento, y ha sido fundamental en su modelo integral. Las consultas especializadas, la telemedicina y las clínicas de control crónico les han permitido acompañar miles de historias en todo el país.

En un sistema que a veces fragmenta la atención, han apostado por integrar cada contacto con el paciente en una experiencia única donde la información fluye, los procesos son ágiles y el profesional se siente respaldado por la tecnología.

Aquí la transformación digital juega un papel esencial: plataformas como Pérgamo, su sistema de información propio, les permiten leer la salud en tiempo real, anticipar riesgos y diseñar intervenciones más precisas. La innovación no es un lujo; es la herramienta que garantiza equidad y continuidad del cuidado.

Servicio domiciliario: el corazón que late en cada hogar

Si algo define el ADN de Heli Salud es la atención domiciliaria. Hace una década comenzaron con un sueño: llevar salud donde nadie más llega. Hoy, ese sueño se ha convertido en una red nacional que atiende a miles de pacientes cada día en 18 departamentos del país.

Cuidar en casa no es solo trasladar un hospital al hogar; es honrar la intimidad del paciente, respetar su entorno y devolverle el control sobre su bienestar. Nuestros equipos interdisciplinarios recorren largas distancias para llegar a veredas, pueblos y barrios donde la salud antes era un privilegio.

Heli Salud llega a 18 departamentos, incluidas zonas rurales apartadas. | Foto: A.P.I.

Allí hemos aprendido que la innovación más poderosa no está en los dispositivos, sino en la mirada empática del profesional que toca la puerta, entra con respeto y convierte el hogar en un espacio de vida digna.

Transporte: un nuevo camino para llegar más lejos

Este año, Heli Salud sumó un cuarto ámbito de atención: el transporte asistencial y medicalizado. Con unidades básicas y avanzadas están extendiendo la promesa de llegar más lejos para garantizar oportunidad, continuidad y seguridad en la atención.

No se trata solo de ambulancias; se trata de mover esperanza, de conectar territorios y garantizar que cada traslado sea parte del proceso de cuidado. Con esta nueva línea, cierran el ciclo de atención integral que soñaron: hospital, consulta, hogar y transporte, todo bajo un mismo propósito. Cada ambulancia que sale representa una extensión de su compromiso con la equidad territorial y con el derecho fundamental a la salud.

El liderazgo en salud no se mide por el tamaño de la infraestructura, sino por la profundidad del impacto humano. Para Heli Salud la verdadera transformación ocurre cuando un sistema logra ser simultáneamente tecnológico, sostenible y compasivo.

Su modelo combina ciencia, datos, gestión y espiritualidad porque el futuro será de quienes entiendan mejor el sentido del cuidado.

El reto para el nuevo año no es solo crecer, sino seguir sirviendo con propósito, formando líderes que amen la vida, que gestionen desde la empatía y que recuerden que detrás de cada número hay una persona que espera ser escuchada.