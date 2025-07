¿La presencia de mujeres en cargos directivos mejora indicadores financieros? Esto es lo que ha sucedido en Grupo Aval

M.L.G.: A lo largo de mi carrera me ha tocado trabajar más fuerte y demostrar más que muchos hombres. He estado en sectores en los que históricamente las decisiones no las tomaban mujeres y aun así nunca esperé a que me dieran espacio. Me formé, asumí responsabilidades y me concentré en ejecutar. No creo en discursos que se quedan en lo simbólico: el liderazgo debe expresarse en resultados. He tenido la oportunidad de liderar desde la academia, el Gobierno y hoy desde el sector empresarial.