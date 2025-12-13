Montería alcanza el desempleo más bajo en diez años: así avanza la capital líder del Caribe

Montería termina 2025 reafirmando su estatus como eje de desarrollo en la Costa Caribe colombiana. Según el Índice de Competitividad de Ciudades 2025, la capital cordobesa avanzó del puesto 20 al 17, logrando el salto más significativo entre todas las capitales evaluadas. Este reconocimiento, oficializado en octubre, fue calificado por el alcalde Hugo Kerguelén como el reflejo de una transformación urbana y social integral, en la que la educación, el empleo, el turismo y la seguridad han mejorado simultáneamente.

Todos estos indicadores son resultado de la convergencia de políticas públicas. Por ejemplo, en materia educativa, el Icfes reportó que Montería pasó de 277 a 283 puntos en las Pruebas Saber 11, situándose muy por encima del promedio nacional (261) y departamental (255). Esta tendencia, que viene desde 2022, también transformó la clasificación de los colegios. La ciudad pasó este año de tener tres a nueve instituciones en categoría A+, lo que implica un aumento del 200 por ciento. Asimismo, las categorías A y B crecieron 67 por ciento, mientras que las instituciones en rangos bajos (C y D) se redujeron drásticamente. “Montería despega con fuerza. La educación no se improvisa. Aquí se demuestra que se planifica, se invierte y se cumple”, resaltaron desde la administración municipal.

Los motores de la economía

El mercado laboral siguió esa misma dinámica positiva. Según el Dane, la ciudad alcanzó una tasa de desempleo del 8,1 por ciento, la más baja registrada en los últimos diez años y la menor de toda la región Caribe. Entre agosto y octubre, la capital de Córdoba sumó más de 8.180 ocupados y redujo en 5.021 el número de desocupados. Este dinamismo se atribuye a una agenda activa de eventos deportivos y corporativos, sumada a la inversión pública, que generó más de 10.000 empleos, y a estrategias de intermediación laboral con el Sena.

Para el alcalde, el principal desafío ahora es la informalidad (62 por ciento), que combate con la estrategia de ‘Pagos por Resultados’, proyectada para formalizar 1.500 puestos de trabajo adicionales. El turismo también se consolidó como un motor económico. En octubre, la ocupación hotelera llegó al 79,1 por ciento (9,1 puntos más que en 2024), con ventas de 24.224 habitaciones que generaron ingresos por 4.369 millones de pesos.

El mes de agosto ya había anticipado este buen momento con una ocupación del 76,4 por ciento y picos del 90 por ciento en hoteles de 4 y 5 estrellas. Para la Alcaldía esto responde a una estrategia de ciudad de eventos deportivos internacionales.

En infraestructura, Montería es la primera ciudad de Colombia con un sistema de transporte público fluvial–BUSINÚ–, cuyas embarcaciones llegarán el próximo 20 de diciembre a la ciudad. Además, dio un paso histórico hacia su internacionalización. Con la habilitación del Puesto de Control Migratorio en el aeropuerto Los Garzones y la adquisición de equipos Biomig (una inversión cercana a los 500 millones de pesos), Montería operará su primera ruta directa a Panamá. “La internacionalización dejará de ser una promesa incumplida para convertirse en realidad”, afirmó Kerguelén.

La planificación también incluye la gestión ambiental. La ciudad adoptó la plataforma GEOGlows, capaz de predecir 15 días antes cuándo el río Sinú va a crecer por cuenta de las lluvias. Asimismo, avanzan las obras del Gran Parque de Las Lagunas, un proyecto que recibió el espaldarazo financiero de la CAF durante el RiverCity Global Forum. Este evento reunió a 60 expertos y promovió que Montería forme parte de la nueva Red Internacional de Ciudades con Río.

Finalmente, el crecimiento viene acompañado de tranquilidad. La más reciente encuesta de Mediciones Estratégicas muestra que el 73,33 por ciento de los monterianos se sienten seguros, la cifra más alta de las capitales del Caribe. A su vez, el Dane ubicó a la ciudad con una de las menores percepciones de inseguridad del país (19,2 por ciento), luego de una reducción de más de 14 puntos porcentuales en dos años.

Montería estrenó universidad

La inauguración de la Universidad del Sur-CIS fue uno de los hitos sociales más relevantes de 2025. El proyecto representó una inversión de 54.000 millones de pesos del Sistema General de Regalías, más otros 10.000 millones adicionales que aportó la Escuela Superior de Administración Pública (Esap). Por primera vez, la educación superior pública de calidad llegó a una zona que históricamente ha enfrentado barreras de acceso.

El alcalde Kerguelén recordó que la obra nació de una historia real: la de un joven que debía caminar horas para estudiar. “De ella surgió la idea de llevar la universidad al sur”, comentó. Durante la apertura en octubre, el mandatario aseguró que “esto no es solo una construcción, es una oportunidad que cambia vidas”.