Orgullo colombiano: Sofía Vergara, la nueva embajadora de Skechers

Sofía Vergara (53 años) es un ícono innegable de la cultura colombiana. Esta barranquillera, cuatro veces ganadora de los Premios SAG y múltiples veces nominada al Globo de Oro, no solo ha conquistado las pantallas de Hollywood protagonizando series como Modern Family o Griselda, sino que también se ha convertido en un ícono de la moda. Y ahora, con su llegada a Skechers, la gigante estadounidense del calzado deportivo, seguirá llevando lo mejor de Colombia por el mundo.

Hoy, Skechers nombró a Sofía Vergara como la nueva embajadora global de la marca. Reconocida por su estilo único y su carisma dentro y fuera de la pantalla, la modelo y empresaria se une a la familia Skechers para aportar al futuro del calzado, en el que se unen la moda y la comodidad.

“No hago nada si no creo en ello… y realmente creo en Skechers”, aseguró Vergara. “Llevo usando Skechers por más de un año y han cambiado completamente la forma en que pienso sobre las zapatillas. No solo son cómodas, son elegantes, con estilo y combinan fácilmente con todo lo que tengo en mi clóset. Por eso esta colaboración se sintió tan natural”, agregó la actriz.

El interés de Vergara por Skechers no comenzó en una sala de reuniones, sino en un centro comercial. Después de una cirugía de rodilla buscaba zapatos que fueran a la vez cómodos y con estilo, y así fue como descubrió Skechers por su cuenta, comprando varios pares antes de saber que su equipo ya estaba en conversaciones con la marca.

Ahora, como el nuevo rostro de Skechers, Vergara protagonizará una campaña global que celebra el estilo, la versatilidad y la comodidad: valores fundamentales de la marca. La campaña destacará las icónicas siluetas Hands-Free Slip-ins ® ️ Glide-Step ® ️.

“Sofía encarna todo lo que representa Skechers: audacia, confianza y comodidad sin compromisos”, explicó Michael Greenberg, presidente de Skechers, subrayando que la barranquillera “aporta una energía fresca a la marca, y su pasión por el diseño se verá reflejada en todo lo que hagamos juntos”.

Con más de 50 millones de seguidores y un reconocimiento global que abarca desde Hollywood hasta Barranquilla, Sofía Vergara suma una presencia incomparable al legado de Skechers de trabajar con figuras queridas que conectan con diversas generaciones.

“Esta colaboración marca el comienzo de una nueva etapa emocionante, donde la moda sin esfuerzo y la comodidad cotidiana se encuentran en un solo paso”, aseguraron desde Skechers.

A lo largo de su carrera, Vergara ha recibido cinco nominaciones a los premios Emmy y los Golden Globe, respectivamente; la más reciente por su papel en Griselda. En 2025 hizo historia al convertirse en la primera latina nominada al premio Emmy a Mejor Actriz Protagónica en Serie Limitada o Antológica.

Con sede en el sur de California, Estados Unidos, Skechers diseña, desarrolla y comercializa una amplia gama de calzado, ropa y accesorios para estilo de vida y rendimiento para hombres, mujeres y niños. Sus colecciones están disponibles en 180 países y territorios a través de tiendas por departamento, tiendas especializadas y directamente al consumidor a través de su página web y sus 5.300 tiendas físicas alrededor del mundo. Como empresa Fortune 500 ®, Skechers gestiona su negocio internacional a través de una red de subsidiarias propias, socios de empresas conjuntas y distribuidores.