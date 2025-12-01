‘Placer Laboral’: el manifiesto que nació para recordarnos que trabajar es un acto que eleva el espíritu

“No se trata de medir horas, se trata de sentir propósito. Que el trabajo no te robe la vida, sino que la honre”, es una de las frases que aparecen en las páginas de Placer Laboral, el libro recién publicado por Angélica De la Peña, ingeniera industrial especializada en Gerencia de Negocios, con una maestría en Mercadeo y miembro de la comunidad del Círculo de Mujeres Semana Dinero.

Formada en un hogar marcado por el ejemplo de pujanza de una pareja empresaria que “todo lo celebra”, creció con la determinación de alcanzar sus logros bajo la certeza de que el éxito no se mide solo con resultados, sino con el placer y la pasión con los que se viven las experiencias.

Con esa mirada, The Wine Store, la boutique de vinos más grande de Bogotá, se convirtió en el escenario ideal para el evento, acorde con el gusto de la autora por esta bebida. La cava, que alberga botellas añejadas con precisión de relojero y pasión de artista, recibió a familiares y amigos cercanos en un encuentro íntimo que reivindicó el valor de saborear los detalles de la vida. La noche, cálida y profundamente emocional, abrió con una cata dirigida por Luis Fernando Luque.

Marce la Recicladora, reconocida líder ambiental y creadora de contenido, moderó la conversación: “Brindemos por el propósito, por el trabajo con sentido y por la alegría de construir juntos un nuevo significado del placer laboral”, dijo durante el diálogo con la autora.

“El trabajo no solo se disfruta por lo que haces. También por con quién compartes la vida mientras lo haces”.

De la Peña confesó que escribir fue “un proceso sanador” tras enfrentar una experiencia laboral que desestabilizó sus emociones y la llevó a una búsqueda incesante por redescubrir el sentido de su labor. “Una empresa no se construye con estrategia, sino con alma; solo crece en ventas si crece en propósito. La empresa de la que hago parte ha sido mi escuela de vida para dirigir con inspiración y valor hacia los demás”, relató al recordar su camino en Tractocar Logistics, una organización a la que llegó cuando tenía 15 empleados y que hoy suma 500. Empezó como gerente y hoy es vicepresidenta comercial.

Durante nueve meses de jornadas nocturnas escribió y corrigió esta obra, impresa junto a otra mujer empresaria y amiga, Carolina Ruiz, gerente de ITG Inversiones. El libro recrea su experiencia profesional desde los inicios de su carrera, cuando tomó decisiones con determinación, poniéndose en lugares incómodos que la llevaron a elevar su propio estándar. Esa firmeza se refleja en las experiencias que comparte a lo largo de tres capítulos, el tercero dividido en fases según momentos generacionales y vivencias propias de cada etapa.

“No hay éxito sostenible si se construye sobre el agotamiento. Cuidarte también es una decisión empresarial”.

Placer Laboral, un libro sin paginación que busca romper la trampa del afán por terminar la lectura, recoge aprendizajes sobre equilibrio y la importancia de cultivar la salud, el bienestar, la familia, las finanzas y el tiempo. “He pasado por momentos de mucho dolor. Ocho pérdidas de embarazo. Una de ellas casi me cuesta la vida. Y aún así elegí seguir creyendo. Seguir creando y seguir liderando. Plenitud no es no tener heridas. Es saber que, con todo y ellas, puedes ser luz para otros. Y eso cambia la manera en que trabajas. Ya no se trata solo de producir, sino de servir”, escribe en una de sus páginas.

Un manifiesto de vida

Uno de los momentos más emotivos llegó con la intervención de su mamá, María Gladys Serna Cortés, quien evocó a la niña que Angélica fue: la que lideraba jugando, la que cuidaba a los demás, la que convertía cualquier actividad en un proyecto. “Todo lo que se hace con amor marca vidas e inspira. Es una mujer decidida, determinada, líder, creativa”, expresó.

Las voces de la familia completaron la noche. Su sobrina, Juliana De la Peña, ofreció un testimonio que muchos sintieron como un espejo generacional: “Angélica ha dedicado su vida a inspirar a partir de su esfuerzo y determinación. Es una profesional ejemplar y una persona inmensamente humana. Placer Laboral es un reflejo de su esencia y de su pasión”.

“Tu crecimiento no depende de lo que te dan, sino de lo que decides construir”.

“Este libro es un permiso para replantear la forma en que vivimos el trabajo”, afirmó Javier Ibañez, primo de la autora. Su esposo, Giovanny Rojas, elevó la noche al asegurar que no estaban presenciando un lanzamiento más, sino el nacimiento de un legado. “Placer Laboral no es un título; es el llamado de una mujer que decidió convertir su historia personal en una luz para miles de personas que olvidaron por qué hacen lo que hacen”.

El cierre estuvo a cargo de Yukari Sawaki, también miembro del Círculo de Mujeres Semana Dinero, quien definió el libro como un “manifiesto de vida para elevar la conciencia, para disfrutar y hacerlo en plenitud”. Recordó que “no se trata de trabajar más, sino de vivir mejor a través de lo que hacemos”, y lanzó una invitación poderosa: “La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si no has creado ese amor, búscalo porque vale la pena”.

Entre conversaciones y un ambiente sereno, quedó claro que Placer Laboral no pretende ofrecer instrucciones corporativas ni fórmulas de productividad. Busca despertar una causa colectiva: transformar el trabajo en un lugar donde la gente quiera estar y no del que quiera huir; un espacio donde el bienestar importe tanto como los resultados; una cultura donde “convertir los retos en positivo” sea posible y cotidiano.

Este libro nació, según sus propias palabras, para “liberarse, sanarse y recordar quién es”. Un manifiesto que no solo se lee: se vive. Y que tiene un propósito ambicioso: convertir el placer que Angélica De la Peña siente por su trabajo en un legado para quienes ven su rol únicamente como una forma de sobrevivir.