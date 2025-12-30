¿Por qué la medicina natural es ideal para complementar la práctica médica tradicional?

La medicina de origen natural continúa ganando espacio en Colombia con propuestas que buscan complementar los tratamientos convencionales y atender a necesidades de salud aún no resueltas. En ese contexto, la compañía alemana Heel, a través de su operación en el país, presenta una alternativa terapéutica basada en medicamentos de origen mineral, vegetal y animal, desarrollados sin componentes químicos de síntesis y con un enfoque en la autorregulación del organismo.

Según explicó Edgar Mohs, gerente general de la compañía, su modelo parte de comprender el cuerpo humano como un sistema de redes interconectadas que, cuando se desregulan, afectan el equilibrio general de la salud. La propuesta terapéutica no busca sustituir los procesos fisiológicos, sino acompañarlos para que el organismo recupere su balance natural. Este enfoque, ampliamente desarrollado en Alemania, ha comenzado a consolidarse en el mercado colombiano de la mano de una fuerte apuesta por la educación médica.

Así mismo, Heel destacó que este tipo de medicina no hace parte de la formación tradicional universitaria, por lo que la compañía “asume la responsabilidad de capacitar a los profesionales de la salud”. Anualmente realiza más de 200 eventos científicos orientados a médicos con el objetivo de ampliar su “armamento terapéutico” y ayudar a cerrar las denominadas brechas terapéuticas, es decir, aquellos casos en los que la medicina convencional no ofrece soluciones completas.

En línea con esa estrategia, la empresa lanzó recientemente en Colombia dos productos: Entero Balance y Flexi Balance, formulaciones que combinan probióticos, prebióticos y otros minerales con cepas reconocidas. A estos se sumarán cuatro o cinco nuevos productos que ya cuentan con aprobación del Invima, enfocados en diferentes áreas como el sistema urinario, la salud metabólica y el equilibrio emocional, con lo que se espera consolidar una familia completa de soluciones.

Finalmente, Mohs hizo un llamado a la población para que siempre consulte con su médico antes de iniciar cualquier tratamiento, subrayando que el trabajo conjunto con los profesionales de la salud es clave para ofrecer alternativas responsables y efectivas que impacten positivamente no solo al paciente, sino también a su entorno familiar.