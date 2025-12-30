Bienestar

¿Por qué la medicina natural es ideal para complementar la práctica médica tradicional?

Con la meta de consolidar aún más su modelo de medicina alternativa en el país, Heel apuesta por tratamientos sin químicos de síntesis, de origen vegetal, y la capacitación continua de los profesionales de la salud.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
30 de diciembre de 2025, 4:42 p. m.
YouTube video RLo0cXM_7Po thumbnail

La medicina de origen natural continúa ganando espacio en Colombia con propuestas que buscan complementar los tratamientos convencionales y atender a necesidades de salud aún no resueltas. En ese contexto, la compañía alemana Heel, a través de su operación en el país, presenta una alternativa terapéutica basada en medicamentos de origen mineral, vegetal y animal, desarrollados sin componentes químicos de síntesis y con un enfoque en la autorregulación del organismo.

Según explicó Edgar Mohs, gerente general de la compañía, su modelo parte de comprender el cuerpo humano como un sistema de redes interconectadas que, cuando se desregulan, afectan el equilibrio general de la salud. La propuesta terapéutica no busca sustituir los procesos fisiológicos, sino acompañarlos para que el organismo recupere su balance natural. Este enfoque, ampliamente desarrollado en Alemania, ha comenzado a consolidarse en el mercado colombiano de la mano de una fuerte apuesta por la educación médica.

Ministerio de Salud confirma que estudiantes de medicina en Colombia recibirán remuneración mensual en su año de internado, a partir de 2026

Así mismo, Heel destacó que este tipo de medicina no hace parte de la formación tradicional universitaria, por lo que la compañía “asume la responsabilidad de capacitar a los profesionales de la salud”. Anualmente realiza más de 200 eventos científicos orientados a médicos con el objetivo de ampliar su “armamento terapéutico” y ayudar a cerrar las denominadas brechas terapéuticas, es decir, aquellos casos en los que la medicina convencional no ofrece soluciones completas.

En línea con esa estrategia, la empresa lanzó recientemente en Colombia dos productos: Entero Balance y Flexi Balance, formulaciones que combinan probióticos, prebióticos y otros minerales con cepas reconocidas. A estos se sumarán cuatro o cinco nuevos productos que ya cuentan con aprobación del Invima, enfocados en diferentes áreas como el sistema urinario, la salud metabólica y el equilibrio emocional, con lo que se espera consolidar una familia completa de soluciones.

Contenido en colaboración

Así busca la Registraduría reducir la abstención en las elecciones del 2026

Contenido en colaboración

Recorrer el campus de esta Universidad en el centro de Bogotá puede ser una experiencia terapéutica: “una de las mejores”

Contenido en colaboración

En la región, el 40% de quienes tienen diabetes tipo 2 no lo sabe: la iniciativa de Splenda para crear conciencia

Contenido en colaboración

Violencias persistentes contra defensoras de derechos humanos y mujeres lideresas sociales en Colombia: panorama del 2025

Contenido en colaboración

Así es morros park 2, un nuevo proyecto donde el parque se une con el mar

Contenido en colaboración

Visión innovadora, la clave del modelo educativo de Esic para formar profesionales del futuro

Contenido en colaboración

Ely Café llega al Centro Histórico de Cartagena y consolida su expansión en la ciudad

Hablan las marcas

Rehabilitación física: esta IPS en Bogotá y Chía le apuesta a una recuperación sin cirugías

Cómo

Esta es la hierba que puede ayudarle a disminuir los dolores articulares causados por la artrosis

Hablan las marcas

Medicina alternativa: así funcionan las terapias de oxigenación celular para tratar enfermedades crónicas y degenerativas

Finalmente, Mohs hizo un llamado a la población para que siempre consulte con su médico antes de iniciar cualquier tratamiento, subrayando que el trabajo conjunto con los profesionales de la salud es clave para ofrecer alternativas responsables y efectivas que impacten positivamente no solo al paciente, sino también a su entorno familiar.

Más de Contenido en colaboración

¿Por qué la medicina natural es ideal para complementar la práctica médica tradicional?

Registraduría - API

Así busca la Registraduría reducir la abstención en las elecciones del 2026

La Universidad Externado de Colombia, ubicada en el entorno de La Candelaria, ha transformado su espacio en un corredor ambiental.

Recorrer el campus de esta Universidad en el centro de Bogotá puede ser una experiencia terapéutica: “una de las mejores”

La campaña ‘Dulce gesto’ se realizó en el Día Mundial de la Diabetes, en una alianza entre Splenda y la Asociación Colombiana de Diabetes (ACD).

En la región, el 40% de quienes tienen diabetes tipo 2 no lo sabe: la iniciativa de Splenda para crear conciencia

El documento señala que en 2024 fueron asesinadas 231 mujeres en Nariño, Cauca, Chocó y Antioquia.

Violencias persistentes contra defensoras de derechos humanos y mujeres lideresas sociales en Colombia: panorama del 2025

Los espacios de morros park 2 honran el entorno natural.

Así es morros park 2, un nuevo proyecto donde el parque se une con el mar

Esic, una escuela de origen español con 60 años de historia, que tiene sede en Medellín desde hace cuatro años

Visión innovadora, la clave del modelo educativo de Esic para formar profesionales del futuro

Ely Café - API

Ely Café llega al Centro Histórico de Cartagena y consolida su expansión en la ciudad

Tras más de cuatro décadas como referente del periodismo nacional, la revista ha evolucionado hacia una plataforma integral de contenidos que combina información, formatos digitales, experiencias presenciales y nuevas narrativas para responder a los cambios culturales y de consumo de las audiencias.

SEMANA consolida su transformación como plataforma de contenidos y experiencias

.

La importante inversión de MinEducación, con el apoyo de Findeter, para renovar 10 sedes educativas en los territorios más olvidados