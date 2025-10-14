Un seguro que protege y crea capital de inversión y protección para el futuro

Más de 20 millones de personas no cuentan con un seguro de vida individual, que además tenga la opción de acumular capital en Colombia. Esto significa que, frente a un imprevisto, muchas familias se enfrentan a la pérdida de ingresos, gastos inesperados y carecen de mecanismos efectivos para construir un respaldo financiero de largo plazo. Este producto nació para cerrar esa brecha: un seguro de vida universal variable diseñado para democratizar el acceso a la protección y la acumulación de capital a largo plazo, con un modelo simple y accesible a través del descuento por nómina.

Este seguro cuenta con cobertura en caso de fallecimiento, enfermedades graves o incapacidad total y permanente. Pero va más allá: permite que el asegurado acumule un capital que podrá usar en vida, ya sea para mejorar financieramente su vejez o para financiar proyectos personales.

Su diferencial está en que combina las coberturas mencionadas con un componente de acumulación de capital que hace crecer ese dinero de acuerdo al comportamiento del índice financiero internacional S&P 500, que abre la puerta a mecanismos financieros avanzados, antes reservados para unos pocos.

El producto se distribuye en Colombia a través de ProyectaT, agencia de seguros, experta en el desarrollo de soluciones integrales de protección y bienestar para personas y empresas. Gracias a su consultoría especializada, ProyectaT acompaña a las empresas en la implementación de este beneficio, garantizando una experiencia cercana, transparente y alineada con las necesidades de sus colaboradores.

Beneficios para empleados y familias

Este seguro está pensado para que las organizaciones lo ofrezcan a sus colaboradores como un beneficio voluntario. El mecanismo es sencillo: la empresa habilita el descuento por nómina y cada trabajador decide si desea acceder a la póliza.

Sin representar un costo adicional para la compañía se fortalece su marca empleadora al mostrar un compromiso real con el bienestar de su gente. Además, si la empresa decide aportar parte del beneficio o total, esos valores pueden tener tratamiento tributario favorable, de acuerdo con lo dispuesto con la ley de impuesto vigente, convirtiéndose en una herramienta estratégica: cuida a las personas y optimiza la carga fiscal. Los empleados tienen acceso a:

Tranquilidad financiera: respaldo económico ante imprevistos

respaldo económico ante imprevistos Valores de rescate : a partir del mes 25 de vigencia, el asegurado empieza a generar un capital que podrá usar en el mediano y largo plazo en vida.

: a partir del mes 25 de vigencia, el asegurado empieza a generar un capital que podrá usar en el mediano y largo plazo en vida. Flexibilidad: posibilidad de elegir coberturas, modificar beneficiarios, ajustar el valor de la prima y definir el porcentaje del ahorro adicional.

posibilidad de elegir coberturas, modificar beneficiarios, ajustar el valor de la prima y definir el porcentaje del ahorro adicional. Accesibilidad: contratación digital, sin trámites engorrosos y con asesoría experta.

Los valores de la póliza mensual van desde $55.000 hasta $120.000, con la opción de sumar un bolsillo de ahorro que dependerá del valor de la prima.