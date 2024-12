“Todos los activos comprables y con liquidez han estado subiendo en un ‘rally’ impresionante, la aversión al riesgo o los niveles a los cuales los inversionistas piensan que algo está sobrevalorado no existen ”, detalló el experto.

Asimismo, argumentó que “los mercados bursátiles no están leyendo lo que está ocurriendo con la economía, (como los) datos de desempleo o de bajo crecimiento económico. Estamos en una ‘gran burbuja bursátil’ en la que algunos activos se están valorizando más rápido que otros, y en especial el bitcóin ”.

En tanto, Andrés Moreno aclaró que “las personas que entran en este tipo de activos, y no solo las criptomonedas, sino a mercados Forex, de plataformas que tienen apalancamiento y alta volatilidad, deben tener un perfil de riesgo alto ”.

“Adicionalmente, este tipo de activos no son para que ningún capital se invierta en más de un 10% o 15%” , recomendó, al recordar que "son activos de renta variable" y por lo tanto "está prohibido ofrecer una rentabilidad mensual cuando es incierto".

“(El inversionista) no debe violar su propio perfil de riesgo y entender que son activos especulativos (...). No debe buscar que alguien le maneje el dinero o que haga operaciones por usted, porque realmente esas personas van a tener otro tipo de motivaciones. Lo mejor es que usted aprenda, explore, maneje su portafolio (…) y no dejarse llevar por gurús o personas que estén opinando”, recomendó.