El hombre arranca los años veinte del siglo XXI siendo la causa de su propia debacle, que tiene nombre y apellido: cambio climático. También los inicia sabiendo que su hogar, por primera vez, tiene fecha de caducidad si no hace nada.

Eugenia Ponce, abogada ambiental y exdirectora del Instituto Humboldt , destaca de esta década la indolencia de los gobernantes del mundo y de las empresas multinacionales y algunas nacionales en relación con las causas ambientales. Dice que en este tiempo imperaron la desidia, el negacionismo, la burla a las demandas sociales y a los fallos judiciales, y peor aún, el desprecio hacia la ciencia, que nos dio las certezas necesarias para afianzar y no dejar duda sobre los problemas ambientales globales que afronta el planeta, como, por ejemplo, la sexta extinción que sacude al mundo.

Y para completar el cuadro, el fin de la década coronó una deslucida reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio de Cambio Climático (COP 25), en la que 200 delegaciones mostraron un limitado compromiso y no lograron alinear la voluntad política para controlar la catástrofe más anunciada de la historia en tanto seguían ardiendo bosques y estepas en el planeta.

Dos salvavidas para que el bosque seco tropical no siga su ruta hacia la extinción

Para Manuel Rodríguez, ese es el centro del asunto. El experto dice que ante la inminencia de la catástrofe, el país no debe distraerse con temas como el fracking , sino concentrarse en disminuir la pérdida de bosques y reforestar las zonas afectadas.

La idea era que al menos 100 países se comprometieran con la reducción de 45 por ciento de sus emisiones contaminantes a 2030. Una meta, en últimas, irrelevante si se tiene en cuenta el reciente informe ‘La verdad detrás de los compromisos sobre el clima’, del científico Robert Watson, exdirector del IPCC. Este plantea que no es tan cierto que el mundo se salve si disminuye 50 por ciento la emisión de gases de efecto invernadero a 2030.

Y ahí, de acuerdo con Eugenia Ponce, entra otra parte clave en el balance de la década: el fracaso en la lucha contra la pérdida de biodiversidad. Para la experta, este es el principal problema ambiental global, ya que de la diversidad biológica y de sus servicios ecosistémicos –como la regulación del ciclo hídrico, la limpieza del aire, la polinización y la seguridad alimentaria de la población, el control de plagas, la recirculación de nutrientes en el suelo, la captura y almacenamiento de carbono, entre muchas otras contribuciones de la naturaleza– depende la supervivencia de la especie humana y las posibilidades de bienestar de la población mundial.

Ponce aclara que el cambio climático es un motor de pérdida de biodiversidad, pero resalta que esta brinda estrategias para la adaptación y mitigación a ese cambio climático. De ahí que hoy se hable de soluciones basadas en la naturaleza como estrategia fundamental para enfrentar el cambio climático.

La década termina con la atención centrada en una generación que aún no ha salido del colegio, la cual le reclama a gobernantes y empresas con la vehemencia de quien no debe ni teme nada: la generación Greta. Pero también culmina sumida en la más alta impunidad por el sacrificio casi diario de defensores del agua y de la tierra; sumergida en islas de plástico a las que aún no le encuentran solución, y dependiente de la energía que ahoga su atmósfera. Y empiezan aquí diez años cruciales para salvar o perder de una vez por todas la esperanza.

*Directora de Semana Sostenible