Antioqueñita Día y Tarde: combinaciones ganadoras del sorteo de este martes 30 de septiembre

Conozca cuáles fueron las más recientes combinaciones ganadoras de esta importante lotería de Antioquia.

Redacción Loterías
30 de septiembre de 2025, 3:47 p. m.
Descubra cuál fue el número ganador del último sorteo.
Lotería La Antioqueñita. | Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: La Antioqueñita

Las loterías se han consolidado como la forma de apuesta más popular en el mundo, pues millones de personas confían cada día en que una combinación de números pueda transformar su realidad financiera e, incluso, convertirlos en millonarios de la noche a la mañana.

En Colombia, una de las más tradicionales es La Antioqueñita, que se juega de manera continua todos los días en el departamento de Antioquia. Este juego ofrece dos opciones diarias para los apostadores, ya que se realizan sorteos tanto en la mañana como en la tarde.

El sistema es sencillo: se deben elegir entre cuatro dígitos que van del 0 al 9. A este esquema recientemente se le añadió la modalidad llamada La Quinta, que incorpora una cifra adicional y con ello incrementa las probabilidades de obtener premios más altos.

Este martes, 30 de septiembre, tuvo lugar el sorteo número 6045 de esta reconocida lotería, cuya transmisión fue emitida en vivo a través del canal de YouTube de La Red Gana. En esta ocasión, la combinación ganadora fue el número 0575, acompañado por la quinta balota con el dígito 2.

Contexto: Números ganadores Super Astro Luna del lunes 29 de septiembre de 2025

Resultado sorteo 6045 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 0575
  • Quinta balota: 2
La Antioqueñita 1 - 30 de septiembre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

Entretanto, el sorteo correspondiente a La Antioqueñita Tarde se llevará a cabo este mismo martes a las 4:00 p. m., por lo que aún está pendiente el resultado de la segunda jornada.

Resultado sorteo 6046 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 30 de septiembre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]
Contexto: Resultado del Baloto: número ganador del último sorteo del mes de septiembre 2025

De igual manera, en días recientes se han conocido los números ganadores de ediciones anteriores en ambas versiones, manteniendo la atención de los jugadores que participan diariamente.

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 29 de septiembre de 2025: 6884 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 28 de septiembre de 2025: 8008 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 27 de septiembre de 2025: 5869 – Quinta balota: 4

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 29 de septiembre de 2025: 1589 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 28 de septiembre de 2025: 6529 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 27 de septiembre de 2025: 7922 – Quinta balota: 9

Finalmente, el siguiente sorteo de La Antioqueñita Día está programado para este miércoles, 1 de octubre de 2025, a las 10:00 a. m., continuando con una tradición que mantiene en suspenso a miles de apostadores en todo el país.

