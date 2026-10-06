Antioqueñita Día y Tarde resultados hoy: consulte aquí el número ganador del martes 6 de octubre de 2026

La Antioqueñita sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos y de mayor tradición en Colombia.

Baloto hoy: estos son los números ganadores del sorteo de este lunes 5 de octubre

Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, sigue atrayendo a miles de jugadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de obtener importantes premios.

Para participar, esta lotería cuenta con una dinámica de juego bastante sencilla y con dos versiones durante cada jornada: una en las mañanas y otra en las tardes, lo que permite a los apostadores incrementar sus posibilidades de ganar.

Resultados del sorteo 6787 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 3230.

Quinta balota: 3.

Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta versión se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del sorteo 6788 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Lotería del Tolima este lunes, 5 de octubre de 2026: número y serie ganadores del premio mayor

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 5 de octubre de 2026: 4171 — Quinta balota: 5 .

— Quinta balota: . Sorteo del 4 de octubre de 2026: 1189 — Quinta balota: 5 .

— Quinta balota: . Sorteo del 3 de octubre de 2026: 8999 — Quinta balota: 8.

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 5 de octubre de 2026: 4509 — Quinta balota: 7 .

— Quinta balota: . Sorteo del 4 de octubre de 2026: 8644 — Quinta balota: 3 .

— Quinta balota: . Sorteo del 3 de octubre de 2026: 7351 — Quinta balota: 6.

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este miércoles, 7 de octubre de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.