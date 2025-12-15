Apostadores de El Sinuano Día y Noche: estos son los números ganadores del lunes 15 de diciembre

Este lunes, 15 de diciembre, se realizó una nueva edición de la lotería Sinuano Día y Noche, despertando la ilusión de quienes sueñan con alcanzar un premio millonario.

Para el caso del sorteo 13.253 de El Sinuano Día, el número ganador fue el 0703.

Entre tanto, la ‘quinta’ de este sorteo, transmitido en vivo por el canal Telecaribe, fue el 9.

Resultados del sorteo 13.254 de la lotería El Sinuano Noche

Número ganador de cuatro cifras: pendiente

Número ganador de cinco cifras: pendiente

Desde su creación, El Sinuano ha mantenido un propósito claro: brindar entretenimiento responsable a través del juego legal, al tiempo que aporta recursos esenciales para el financiamiento del sistema hospitalario de la región.

Su nombre rinde homenaje al río Sinú, una de las principales riquezas naturales de Córdoba y símbolo profundo de la identidad y el orgullo cordobés.

En su edición Día, el Sinuano juega a las 2:30 p. m., incluyendo días festivos. Entre tanto, su sorteo Noche está programado de lunes a sábados a las 10:30 p. m., mientras que los domingos y festivos a las 8:30 p. m.

Para quienes aciertan en los cuatro números reciben 4,500 veces lo apostado. En cambio, por tres aciertos se obtiene 400 veces más lo invertido.