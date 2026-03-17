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¿Apostó en la lotería?: Consulte si ganó millones de pesos con Super Astro Sol este martes 17 de marzo

Cada día, este juego premia a los colombianos que acierten a la combinación de la suerte.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Semana
17 de marzo de 2026, 4:19 p. m.
Sorteo de la lotería Super Astro Sol
Sorteo de la lotería Super Astro Sol Foto: Captura video SUPERastro

Este martes, 17 de marzo del 2026, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 5386 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 1796
  • Los últimos tres dígitos: 796
  • Los últimos dos dígitos: 96
  • El signo zodiacal ganador es: Piscis
Loterías del 17 de marzo: consulte el premio mayor de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, al acertar la cifra completa y en el orden en que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

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Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos.

Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego elige cuatro números entre 0 y 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

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Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000, y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar también contempla otros premios: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por 1.000; quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.