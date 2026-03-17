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Loterías del 17 de marzo: consulte el premio mayor de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Estas loterías ofrecen sorteos diarios, incluso dos veces al día, lo que incrementa las probabilidades de ganar.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
17 de marzo de 2026, 11:10 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 17 de marzo.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 17 de marzo. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

El martes 17 de marzo se realizó una nueva jornada de sorteos de varias de las loterías autorizadas en Colombia, juegos regulados bajo la supervisión de Coljuegos, entidad que garantiza la transparencia y legalidad de las apuestas en el país.

Miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados de las principales loterías regionales, que mantienen su calendario habitual de rifas durante el día.

Lotería El Dorado

El Dorado, uno de los juegos más seguidos a nivel nacional, realiza sus sorteos en dos franjas horarias: en la mañana y en la tarde. Los jugadores suelen revisar los resultados cerca de las 11:00 a. m. y nuevamente alrededor de las 3:30 p. m. para conocer si sus números coinciden con los premiados.

Mañana

  • Premio mayor: 5074.
  • La Quinta: 4.
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Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Lotería El Paisita

Popular en Antioquia, El Paisita sigue siendo una de las opciones favoritas de los apostadores que participan en los sorteos diarios. Su tradición y seguimiento constante han consolidado una base de jugadores que consultan los resultados oficiales antes de reclamar premios.

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Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Lotería La Caribeña

La Caribeña completó su programación de sorteos del día con las rifas de la tarde y de la noche, manteniendo la dinámica habitual de sus juegos y premios.

Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Se recomienda a los participantes conservar sus billetes y consultar únicamente los canales oficiales de cada lotería para confirmar los resultados, evitando así posibles fraudes o información errónea.