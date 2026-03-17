Loterías del 17 de marzo: consulte el premio mayor de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

El martes 17 de marzo se realizó una nueva jornada de sorteos de varias de las loterías autorizadas en Colombia, juegos regulados bajo la supervisión de Coljuegos, entidad que garantiza la transparencia y legalidad de las apuestas en el país.
Miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados de las principales loterías regionales, que mantienen su calendario habitual de rifas durante el día.
Lotería El Dorado
El Dorado, uno de los juegos más seguidos a nivel nacional, realiza sus sorteos en dos franjas horarias: en la mañana y en la tarde. Los jugadores suelen revisar los resultados cerca de las 11:00 a. m. y nuevamente alrededor de las 3:30 p. m. para conocer si sus números coinciden con los premiados.
Mañana
- Premio mayor: 5074.
- La Quinta: 4.
Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Lotería El Paisita
Popular en Antioquia, El Paisita sigue siendo una de las opciones favoritas de los apostadores que participan en los sorteos diarios. Su tradición y seguimiento constante han consolidado una base de jugadores que consultan los resultados oficiales antes de reclamar premios.
Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Lotería La Caribeña
La Caribeña completó su programación de sorteos del día con las rifas de la tarde y de la noche, manteniendo la dinámica habitual de sus juegos y premios.
Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Se recomienda a los participantes conservar sus billetes y consultar únicamente los canales oficiales de cada lotería para confirmar los resultados, evitando así posibles fraudes o información errónea.