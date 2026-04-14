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Así quedaron los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del martes 14 de abril

Los sorteos de este martes volvieron a captar la atención de quienes siguen de cerca los números de la suerte.

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Redacción Loterías
14 de abril de 2026, 11:43 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 14 de abril.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 14 de abril. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Cada día, miles de colombianos ponen a prueba su suerte en los principales juegos de azar del país, con la ilusión de cambiar su vida de un momento a otro. Las loterías y sorteos continúan siendo una tradición profundamente arraigada, no solo por la posibilidad de ganar, sino también por la emoción que generan en cada jornada.

En este contexto, los sorteos de este martes 14 de abril volvieron a captar la atención de quienes siguen de cerca los números de la suerte. Como es habitual, en horas de la tarde y noche se llevaron a cabo los juegos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los más consultados por los apostadores.

A continuación, los resultados:

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 7835.
  • La Quinta: 9.
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Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Los jugadores ahora revisan sus apuestas con la esperanza de haber acertado, mientras otros ya se preparan para una nueva oportunidad en los próximos sorteos.