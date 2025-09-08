Astro Sol lunes 8 de septiembre: no se pierda los resultados del último sorteo hoy

Este lunes, 8 de septiembre, se jugó el sorteo número 5230 de la lotería Astro Sol, donde los jugadores prueban su suerte para ganar millones de pesos en caso de acertar la cifra que aparece en las balotas, junto con el signo zodiacal correspondiente.

De esta manera, para la jornada del lunes el número ganador es: 0 9 9 1

Las últimas tres cifras: 9 9 1

Las últimas dos cifras: 9 1

Y el signo zodiacal ganador es: Cáncer

Esta es una de las loterías más populares entre los colombianos. Cada día, millones de personas apuestan para llevarse el premio mayor. Para participar, las personas deben adquirir un tiquete en el que apuestan el monto deseado, donde 500 pesos, como mínimo hasta máximo 10.000 pesos.

Posteriormente, los jugadores eligen cuatro números entre el 0 y el 9 para crear una cifra de cuatro dígitos. Esta la acompañarán con la selección de su signo favorito y así aumentar las posibilidades de ganar.

El total apostado se multiplica por 42.000 al final del sorteo, y ese será el premio mayor, que podrá reclamar aquella persona que haya acertado en los cuatro números, junto con el signo.