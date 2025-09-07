Suscribirse

Baloto hoy| Resultados para este sábado 6 de septiembre del 2025: números ganadores

El sábado 6 de septiembre jugó el sorteo número 2549. Descubra si fue uno de los ganadores.

Redacción Loterías
7 de septiembre de 2025, 11:34 a. m.
Baloto
Resultados Baloto, 6 de septiembre de 2025 | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

En la noche del sábado, 6 de septiembre de 2025, se jugó el sorteo número 2.549 del Baloto y Revancha. Para esta ocasión, la bolsa de premios superó los $100 millones entre pagos efectivos y acumulados, mientras los próximos sorteos mantienen en juego millonarios acumulados.

Resultados de Baloto sábado, 6 de septiembre de 2025

  • Sorteo 2.549

Los números ganadores de Baloto fueron:

  • 04 - 08 - 16 - 28 - 40
  • Superbalota: 10

El sorteo acumulaba una bolsa de $18.200 millones.

  • Total ganadores: 27.654
  • Total premiación: $106.594.700
  • En este nuevo sorteo de Baloto y Revancha no hubo ganadores con las 5 cifras más la Superbalota, por lo que el acumulado crece a $3.500 millones para el próximo sorteo del lunes 8 de septiembre.

Resultados del Revancha

  • Sorteo 2.549

En el caso del Revancha, los números ganadores fueron:

  • 02 - 15 - 22 - 29 - 42
  • Superbalota: 08

El sorteo de Baloto Revancha acumulaba $3.400 millones.

  • Total ganadores: 25.648
  • Total premiación: $203.844.050
  • En esta ocasión, en el sorteo Baloto Revancha no hubo aciertos de las 5 cifras más la Superbalota, por lo que el acumulado asciende a $18.600 millones para el próximo sorteo.
BALOTO Y BALOTO REVANCHA Sabado 6 de Septiembre de 2025

¿Cómo reclamar el premio?

Los ganadores disponen de un plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha del sorteo, para hacer efectivo su premio. Este es el proceso para reclamarlo, según la cantidad de dinero:

  • Premios menores a 182 UVT (equivalentes a 8,5 millones de pesos): el cobro se realiza presentando el tiquete original en buen estado junto con un documento de identidad vigente. Cuando las apuestas son realizadas en línea, es necesario imprimir el comprobante desde el correo electrónico o desde el perfil del usuario.
  • Premios mayores a 182 UVT: el proceso debe adelantarse ante la entidad fiduciaria autorizada, previa comunicación con las líneas oficiales de Baloto en Bogotá.

Dato importante: recuerde que en todos los casos, el tiquete debe estar legible, sin alteraciones y correctamente diligenciado.

