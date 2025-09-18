Loterías
Baloto miércoles | Consulte los números ganadores del sorteo de hoy, 17 de septiembre del 2025
Con un acumulado multimillonario, el Baloto volvió a captar la atención en su jornada del 17 de septiembre.
El Baloto realizó este miércoles 17 de septiembre de 2025 su sorteo número 2554, uno de los juegos más esperados por los colombianos. En esta ocasión, el acumulado del premio mayor alcanzó los 20.200 millones de pesos, mientras que el Baloto Revancha ofreció un acumulado de 3.900 millones de pesos.
Resultados del sorteo del Baloto del 17 de septiembre de 2025
Premio mayor: $20.200 millones
- Número ganador: 07 - 37 - 09 - 10 - 39
- Súper balota: 04
Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 17 de septiembre de 2025
Premio mayor: $3.900 millones
- Número ganador: 15 - 05 - 07 - 23 - 11
- Súper balota: 03
Los últimos resultados del Baloto
En las semanas recientes, estos han sido los números ganadores del Baloto con su respectiva súper balota:
- 15 de septiembre de 2025: 06 - 10 - 11 - 12 - 19 - 07
- 13 de septiembre de 2025: 01 - 06 - 12 - 25 - 40 - 09
- 10 de septiembre de 2025: 06 - 28 - 40 - 42 - 43 - 12
En el caso del Baloto Revancha, las combinaciones sorteadas fueron:
- 15 de septiembre de 2025: 03 - 05 - 13 - 21 - 31 - 16
- 13 de septiembre de 2025: 06 - 13 - 14 - 28 - 34 - 13
- 10 de septiembre de 2025: 05 - 08 - 16 - 27 - 35 - 05
¿Cómo reclamar los premios del Baloto?
Los ganadores cuentan con un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio. Para valores menores a 182 UVT (equivalentes a $8′565.830), se requiere el tiquete original o digital y un documento de identidad válido.
En el caso de premios superiores a 182 UVT (más de $9.063.418), el proceso debe realizarse directamente con la fiduciaria autorizada, comunicándose previamente a las líneas oficiales de Baloto en Bogotá ((601) 2973030 o (601) 7426861, extensión 72749). Allí se pedirá presentar el tiquete en perfecto estado junto con el documento de identidad vigente.