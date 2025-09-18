Suscribirse

Loterías

Baloto miércoles | Consulte los números ganadores del sorteo de hoy, 17 de septiembre del 2025

Con un acumulado multimillonario, el Baloto volvió a captar la atención en su jornada del 17 de septiembre.

Redacción Loterías
18 de septiembre de 2025, 11:18 a. m.
El tradicional sorteo de los miércoles se realizó con más de 20.000 millones de pesos como premio mayor.
En la noche del 17 de septiembre, Baloto presentó la combinación ganadora de su concurso 2554. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Baloto

El Baloto realizó este miércoles 17 de septiembre de 2025 su sorteo número 2554, uno de los juegos más esperados por los colombianos. En esta ocasión, el acumulado del premio mayor alcanzó los 20.200 millones de pesos, mientras que el Baloto Revancha ofreció un acumulado de 3.900 millones de pesos.

Resultados del sorteo del Baloto del 17 de septiembre de 2025

Premio mayor: $20.200 millones

  • Número ganador: 07 - 37 - 09 - 10 - 39
  • Súper balota: 04

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 17 de septiembre de 2025

Premio mayor: $3.900 millones

  • Número ganador: 15 - 05 - 07 - 23 - 11
  • Súper balota: 03

Los últimos resultados del Baloto

En las semanas recientes, estos han sido los números ganadores del Baloto con su respectiva súper balota:

El sorteo 2553 del Baloto reveló este 15 de septiembre la combinación ganadora de la jornada.
Los colombianos conocieron este miércoles los resultados del sorteo 2554, uno de los más esperados. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Baloto
  • 15 de septiembre de 2025: 06 - 10 - 11 - 12 - 19 - 07
  • 13 de septiembre de 2025: 01 - 06 - 12 - 25 - 40 - 09
  • 10 de septiembre de 2025: 06 - 28 - 40 - 42 - 43 - 12

En el caso del Baloto Revancha, las combinaciones sorteadas fueron:

  • 15 de septiembre de 2025: 03 - 05 - 13 - 21 - 31 - 16
  • 13 de septiembre de 2025: 06 - 13 - 14 - 28 - 34 - 13
  • 10 de septiembre de 2025: 05 - 08 - 16 - 27 - 35 - 05

¿Cómo reclamar los premios del Baloto?

Los ganadores cuentan con un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio. Para valores menores a 182 UVT (equivalentes a $8′565.830), se requiere el tiquete original o digital y un documento de identidad válido.

Baloto
La suerte volvió a estar en juego en el Baloto, que entregó los resultados de su sorteo de mitad de semana. | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

En el caso de premios superiores a 182 UVT (más de $9.063.418), el proceso debe realizarse directamente con la fiduciaria autorizada, comunicándose previamente a las líneas oficiales de Baloto en Bogotá ((601) 2973030 o (601) 7426861, extensión 72749). Allí se pedirá presentar el tiquete en perfecto estado junto con el documento de identidad vigente.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Horóscopo del Niño Prodigio hoy, 18 de septiembre; predicciones para los 12 signos del zodiaco

2. Así es como están estafando a miles de personas con el Seguro Social en Estados Unidos

3. Luis Díaz cuenta la verdad: dijo por qué rechazó a Barcelona y se fue a Bayern Múnich

4. Álvaro Uribe responde a Gustavo Petro: “Yo no intrigo ni aquí ni en el extranjero. Debería trabajar en lugar de pasar haciendo chismes”

5. ¿Qué hace una estatua de Trump sosteniendo una moneda de Bitcoin al frente del Capitolio de Estados Unidos? No es un meme

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BalotoResultado del balotosorteoGanador BalotoNúmeros

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.