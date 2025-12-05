Cayó la lotería de Bogotá: un afortunado ganador recibirá 10.000 millones de pesos

Colombia tiene un nuevo millonario gracias a los juegos de azar. Este jueves, 4 de diciembre, cayó la lotería de Bogotá. El afortunado ganador adquirió el billete ganador con el No 1537, de la serie 197, del sorteo 2823.

El afortunado ganador compró el billete en la ciudad de Medellín, según reporta los encargados de la lotería. Hay que señalar que la misma se lleva a cabo todos los jueves desde las 10: 30 de la noche y es transmitida por medio de las redes sociales.

El sorteo 2823 dejó un nuevo ganador en la Lotería de Bogotá. | Foto: Getty - Lotería de Bogotá

“El gerente general, Luis Gabriel Fernández Franco, se complace en anunciar que el premio mayor de 10.000 millones de pesos de la Lotería de Bogotá cayó en el sorteo del jueves 4 de diciembre con el número 1537 de la serie 197. Este increíble premio fue despachado a la ciudad de Medellín, demostrando una vez más que la Lotería de Bogotá cumple con sus ganadores y sigue cumpliendo sueños”, destacó el comunicado de prensa.

El afortunado ganador deberá completar el proceso por medio de los encargados de la lotería. Por medio del proceso se verificará que se cumplan con todas las condiciones necesarias para recibir el premio.

Hay que destacar que la persona que recibirá el premio deberá cumplir con los trámites tributarios con los que cuentan este tipo de ganancias. Un amplio porcentaje de los dineros recogidos en los juegos de azar aporta al sistema de salud de Colombia.

“Cada sorteo es una oportunidad para soñar, y con la caída de nuestro premio mayor demostramos que los sueños sí se cumplen y que la vida siempre puede mejorar. Seguiremos trabajando para cumplir los sueños de más colombianos y para llevar alegría y diversión a cada uno de los rincones de Colombia. Gracias por creer en nosotros”, señaló la lotería de Bogotá

El ganador compró el boleto en la ciudad de Medellín. | Foto: YouTube Lotería de Bogotá

Plan de premios vigente

Cada una de las empresas del sector de juegos de azar tiene una serie de pagos y premios. La Lotería de Bogotá mantiene la siguiente estructura:

Premio mayor: $10.000 millones

Premio seco: $1.000 millones

2 premios secos: $500 millones cada uno

3 premios secos: $200 millones cada uno

6 premios secos: $50 millones cada uno

10 premios secos: $20 millones cada uno

30 premios secos: $10 millones cada uno