Resultado de la Lotería de Bogotá: sorteo 2823, jueves 4 de diciembre de 2025
El sorteo 2823 de este 4 de diciembre se desarrolló en su horario habitual de la noche.
La Lotería de Bogotá llevó a cabo este jueves 4 de diciembre de 2025 su sorteo número 2823, como es habitual cada semana a las 10:25 p. m.
Con un premio mayor de $10.000 millones, el juego cerró una nueva jornada para miles de apostadores en el país.
Número ganador del premio mayor
- Números: 1537
- Serie: 197
Últimos resultados de la Lotería de Bogotá
Durante las semanas anteriores, la Lotería de Bogotá, en sus 3 últimos sorteos tuvieron las combinaciones:
- Sorteo del 27 de noviembre de 2025: número 6745, serie 046.
- Sorteo del 20 de noviembre de 2025: número 4429, serie 142.
- Sorteo del 13 de noviembre de 2025: número 8957, serie 256.
En cada edición, la entidad opera bajo el plan de premios vigente, que contempla un amplio abanico de oportunidades para los apostadores.
Plan de premios vigente
Para el sorteo 2823 y las demás jornadas oficiales, la Lotería de Bogotá mantiene la siguiente estructura:
- Premio mayor: $10.000 millones
- Premio seco: $1.000 millones
- 2 premios secos: $500 millones cada uno
- 3 premios secos: $200 millones cada uno
- 6 premios secos: $50 millones cada uno
- 10 premios secos: $20 millones cada uno
- 30 premios secos: $10 millones cada uno
Estos montos convierten a la Lotería de Bogotá en una de las más atractivas del país por volumen de premios y frecuencia de juego.