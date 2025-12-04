Suscribirse

Resultado de la Lotería de Bogotá: sorteo 2823, jueves 4 de diciembre de 2025

El sorteo 2823 de este 4 de diciembre se desarrolló en su horario habitual de la noche.

Redacción Loterías
5 de diciembre de 2025, 3:37 a. m.
El 4 de diciembre marcó la aparición de una nueva combinación en la edición 2823.
El calendario semanal de la Lotería avanzó con la salida del sorteo 2823. | Foto: Getty Images / Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá llevó a cabo este jueves 4 de diciembre de 2025 su sorteo número 2823, como es habitual cada semana a las 10:25 p. m.

Con un premio mayor de $10.000 millones, el juego cerró una nueva jornada para miles de apostadores en el país.

Número ganador del premio mayor

  • Números: 1537
  • Serie: 197
Resultado LOTERIA DE BOGOTA Jueves 4 de Diciembre de 2025

Últimos resultados de la Lotería de Bogotá

Durante las semanas anteriores, la Lotería de Bogotá, en sus 3 últimos sorteos tuvieron las combinaciones:

  • Sorteo del 27 de noviembre de 2025: número 6745, serie 046.
  • Sorteo del 20 de noviembre de 2025: número 4429, serie 142.
  • Sorteo del 13 de noviembre de 2025: número 8957, serie 256.

En cada edición, la entidad opera bajo el plan de premios vigente, que contempla un amplio abanico de oportunidades para los apostadores.

La Lotería de Bogotá mantiene un esquema de premios secos que beneficia a múltiples jugadores.
La jornada de este jueves destacó por la publicación de los resultados oficiales del sorteo 2823. | Foto: Getty Images / Lotería de Bogotá

Plan de premios vigente

Para el sorteo 2823 y las demás jornadas oficiales, la Lotería de Bogotá mantiene la siguiente estructura:

  • Premio mayor: $10.000 millones
  • Premio seco: $1.000 millones
  • 2 premios secos: $500 millones cada uno
  • 3 premios secos: $200 millones cada uno
  • 6 premios secos: $50 millones cada uno
  • 10 premios secos: $20 millones cada uno
  • 30 premios secos: $10 millones cada uno

Estos montos convierten a la Lotería de Bogotá en una de las más atractivas del país por volumen de premios y frecuencia de juego.

