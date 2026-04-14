Cayó MiLoto en Colombia: este es el número con el que una persona se llevó el millonario premio

MiLoto confirmó en la mañana de este martes, 14 de abril, que hay un nuevo afortunado que se llevó un premio de 250 millones de pesos en el más reciente sorteo, que corresponde al No. 0518.

Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del 13 de abril de 2026

Este último juego dejó más de 11 mil ganadores y entregó más de 333 millones en premios, pero el mayor se quedó en el municipio de Yopal, en el departamento de Casanare. El ganador se llevó el dinero tras acertar con los números 09, 10, 12, 21 y 27.

Esta persona adquirió el tiquete a través del canal digital, que sigue ganando cada vez más relevancia, ya que ha vendido más de 4,5 millones de tiquetes en toda su historia, lo que ha ayudado a consolidar a www.baloto.com como un canal clave de acceso para los jugadores.

MiLoto, uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: MiLoto (web oficial Coljuegos).

Entre el 20 de octubre de 2023 y el 12 de abril de 2026, MiLoto ha pagado más de $48.000 millones en premios, equivalentes a 2.731.609 premios entregados, lo que lo ha llevado a consolidarse como el juego más fácil de ganar.

“MiLoto se puede comprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página web oficial. También en los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies”, recordó por medio de un comunicado.

Estos fueron los números ganadores de la Lotería del Tolima del lunes 13 de abril de 2026

El ganador deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o averiguar los pasos a través de la página oficial de Baloto, donde podrá conocer cuáles son los documentos necesarios para que se pueda efectuar el desembolso del premio.

Es importante que las personas que participan en este tipo de sorteos mantengan el control, pues esto puede generar adicción. Cuando juegue, guarde muy bien su tiquete, ya que este puede ser el único comprobante válido que lo acredite como ganador si los números seleccionados resultan favorecidos.

Lotería MiLoto. Foto: Montaje Semana

Se recomienda a los ganadores hacer un uso responsable del dinero, pues esto garantizará que pueda ser útil para cubrir necesidades o cumplir sueños que antes parecían inalcanzables en materia económica.