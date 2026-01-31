Cayó Miloto en Rionegro: un afortunado ganador obtuvo 200 millones de pesos

Colombia tiene un nuevo millonario gracias a los juegos de azar. Este viernes,30 de enero, cayó Miloto en Rionegro, completando el ganador número 29 de la lotería a lo largo del 2025.

Números ganadores de Miloto. Foto: Captura de Instagram @miloto_colombia / Portal web de Miloto

“Cayó MiLoto en Rionegro, Antioquia!La suerte vino en modalidad manual vendido en nuestra red aliada Gana. Dejando un ganador de $200 millones ¡Felicidades! “, destacó la marca por medio de las redes sociales.

Miloto: estos fueron los resultados del sorteo del viernes 30 de enero de 2026

Por medio de un comunicado de prensa, Miloto informó que la persona que resultó ganadora adquirió el tiquete en modalidad automática a través de la red aliada Pagatodo , con los números 03, 04, 17, 27 y 33.

🎯 Juégalo fácil, rápido y seguro aquí https://t.co/xOdcbWwSzR#MiLoto pic.twitter.com/KYxtLC58yx — Baloto (@Baloto_Colombia) January 31, 2026

En la mañana del sábado 31 de enero, la empresa encargada del sorteo destacó la modalidad y el valor que recibió el ganador. Además, destacó que 33.826 personas logran premios económicos tras el último juego realizado.

El ganador deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en la página oficial. Esta lotería se puede comprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página web oficial —www.baloto.com—, y también en más de 43.000 puntos de Su Red y SuperGIROS en todo el país, así como en las principales cadenas de grandes superficies.

“Con cada sorteo, Miloto sigue consolidándose como el juego que más cae en Colombia y el que más millonarios deja en el país. Desde su lanzamiento, Miloto ha entregado más de $16.192 millones en aportes a la salud del país”, destacó la marca.

El próximo lunes 2 de febrero se desarrollará un nuevo sorteo, el cual contará con un premio de 120 millones de pesos. Las personas interesadas podrán disfrutar del sorteo por medio del Canal 1 y las redes sociales.

¿Cómo es el sistema de juego de MiLoto?

El billete de MiLoto cuesta $4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $3.362. El próximo sorteo, que se desarrollará el lunes 1 de diciembre, volverá a su premio inicial de 120 millones de pesos.

El plan de premios es el siguiente: