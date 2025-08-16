Este sábado 16 de agosto de 2025, los aficionados de la Lotería Chontico estuvieron atentos a un nuevo sorteo en sus ediciones Día y Noche. Los resultados ya fueron revelados y los números ganadores se pueden consultar a través de los canales oficiales del sorteo.

Resultados de la edición Día

En la edición Día, los números premiados fueron los siguientes:

Premio mayor: 4724 - 7

4724 - 7 Tres últimos: 724

724 Dos últimos: 24

24 Cifra completa: 4724 - 7

Con estos resultados, los participantes pueden verificar sus boletos para confirmar si fueron afortunados en el sorteo del mediodía.

Resultados de la edición Noche

Por la noche, la Lotería Chontico también entregó sus números ganadores:

Premio mayor: XXXX.X

XXXX.X Tres últimos: XXX

XXX Dos últimos: XX

XX Cifra completa: XXXXX

XXXXX Último número: X

Los jugadores interesados en el sorteo nocturno ya pueden confirmar si sus boletos coinciden con los números publicados.

Histórico de los últimos tres sorteos

Para quienes buscan patrones o simplemente desean consultar resultados recientes, estos son los números ganadores de los últimos tres sorteos:

Edición Día:

15 de agosto: 7553 (Quinta-7)

14 de agosto: 8837 (Quinta-3)

13 de agosto: 0211 (Quinta-8)

Edición Noche:

15 de agosto: 4703 (Quinta-3)

14 de agosto: 2142 (Quinta-7)

13 de agosto: 4097 (Quinta-9)

Próximo sorteo