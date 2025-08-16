Loterías
Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del 16 de agosto
Este 16 de agosto, la Lotería Chontico reveló sus números ganadores Día y Noche.
Este sábado 16 de agosto de 2025, los aficionados de la Lotería Chontico estuvieron atentos a un nuevo sorteo en sus ediciones Día y Noche. Los resultados ya fueron revelados y los números ganadores se pueden consultar a través de los canales oficiales del sorteo.
Resultados de la edición Día
En la edición Día, los números premiados fueron los siguientes:
- Premio mayor: 4724 - 7
- Tres últimos: 724
- Dos últimos: 24
- Cifra completa: 4724 - 7
Con estos resultados, los participantes pueden verificar sus boletos para confirmar si fueron afortunados en el sorteo del mediodía.
Resultados de la edición Noche
Por la noche, la Lotería Chontico también entregó sus números ganadores:
- Premio mayor: XXXX.X
- Tres últimos: XXX
- Dos últimos: XX
- Cifra completa: XXXXX
- Último número: X
Los jugadores interesados en el sorteo nocturno ya pueden confirmar si sus boletos coinciden con los números publicados.
Histórico de los últimos tres sorteos
Para quienes buscan patrones o simplemente desean consultar resultados recientes, estos son los números ganadores de los últimos tres sorteos:
Edición Día:
- 15 de agosto: 7553 (Quinta-7)
- 14 de agosto: 8837 (Quinta-3)
- 13 de agosto: 0211 (Quinta-8)
Edición Noche:
- 15 de agosto: 4703 (Quinta-3)
- 14 de agosto: 2142 (Quinta-7)
- 13 de agosto: 4097 (Quinta-9)
Próximo sorteo
La Lotería Chontico continuará su programación habitual, con el próximo sorteo programado también para un sábado: 16 de agosto de 2025. La edición Día se jugará a la 1:00 p. m., mientras que la edición Noche tendrá lugar a las 8:00 p. m. Los resultados podrán consultarse de manera oficial a través de los canales habilitados por la lotería.