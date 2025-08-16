Suscribirse

Loterías

Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del 16 de agosto

Este 16 de agosto, la Lotería Chontico reveló sus números ganadores Día y Noche.

Redacción Loterías
16 de agosto de 2025, 6:12 p. m.
Chontico Día
La emoción volvió con los resultados de la Lotería Chontico Día y Noche del 16 de agosto. | Foto: Chance el Chontico

Este sábado 16 de agosto de 2025, los aficionados de la Lotería Chontico estuvieron atentos a un nuevo sorteo en sus ediciones Día y Noche. Los resultados ya fueron revelados y los números ganadores se pueden consultar a través de los canales oficiales del sorteo.

Resultados de la edición Día

En la edición Día, los números premiados fueron los siguientes:

  • Premio mayor: 4724 - 7
  • Tres últimos: 724
  • Dos últimos: 24
  • Cifra completa: 4724 - 7

Con estos resultados, los participantes pueden verificar sus boletos para confirmar si fueron afortunados en el sorteo del mediodía.

Resultado EL CHONTICO DIA Sabado 16 de Agosto de 2025

Resultados de la edición Noche

Por la noche, la Lotería Chontico también entregó sus números ganadores:

Lo más leído

1. Hija de Jorge Eliécer Gaitán envió carta al papá de Miguel Uribe Turbay por rechazar que Petro fuera a las exequias: “No puedo callar”
2. Tribunal de Bogotá toma trascendental decisión frente a las tutelas para revocar la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez
3. Exclusivo: SEMANA revela un documento que advierte que un fiscal recibió detalles de un atentado contra Miguel Uribe Turbay, 13 días antes del ataque en Bogotá
  • Premio mayor: XXXX.X
  • Tres últimos: XXX
  • Dos últimos: XX
  • Cifra completa: XXXXX
  • Último número: X

Los jugadores interesados en el sorteo nocturno ya pueden confirmar si sus boletos coinciden con los números publicados.

Resultado EL CHONTICO NOCHE Sabado 16 de Agosto de 2025

Histórico de los últimos tres sorteos

Para quienes buscan patrones o simplemente desean consultar resultados recientes, estos son los números ganadores de los últimos tres sorteos:

Edición Día:

  • 15 de agosto: 7553 (Quinta-7)
  • 14 de agosto: 8837 (Quinta-3)
  • 13 de agosto: 0211 (Quinta-8)

Edición Noche:

  • 15 de agosto: 4703 (Quinta-3)
  • 14 de agosto: 2142 (Quinta-7)
  • 13 de agosto: 4097 (Quinta-9)

Próximo sorteo

La Lotería Chontico continuará su programación habitual, con el próximo sorteo programado también para un sábado: 16 de agosto de 2025. La edición Día se jugará a la 1:00 p. m., mientras que la edición Noche tendrá lugar a las 8:00 p. m. Los resultados podrán consultarse de manera oficial a través de los canales habilitados por la lotería.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Senadora Aida Quilcué se pronunció tras incidente con militares y les recordó la muerte de su esposo: “Lo cometió el Ejército”

2. ¿Premio Puskás? El golazo de Richarlison en la Premier League que le da la vuelta al mundo

3. Vincent Kompany toma decisión oficial con Luis Díaz para Supercopa de Alemania

4. Beneficio tributario al presentar la declaración de renta, por haber hecho aporte voluntario en impuestos del Distrito. Así aplica

5. Al igual que en China, enorme hueco casi se ‘traga’ a un taxi en Cúcuta: imágenes sorprenden

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Chontico DíaChontico NocheLoteríaSorteosNúmerosColjuegos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.