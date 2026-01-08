Combinación del Baloto, miércoles 7 de enero de 2026: conozca el número que cayó en el sorteo 2602

El Baloto realizó este miércoles 7 de enero de 2026 su sorteo número 2602, uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia, que se juega únicamente los lunes, miércoles y sábados.

Para este sorteo, el acumulado del Baloto alcanzó los 15.600 millones de pesos, mientras que Baloto Revancha ofreció un premio de 12.300 millones de pesos, cifras que mantienen la expectativa entre quienes participan de forma física y digital.

Resultados del sorteo del Baloto del 7 de enero de 2026

En el sorteo 2602, el Baloto arrojó la siguiente combinación ganadora:

Número ganador: 05 - 09 - 28 - 32 - 35

05 - 09 - 28 - 32 - 35 Súper balota: 07

Resultados del Baloto Revancha del 7 de enero de 2026

En la modalidad Baloto Revancha, que se juega con la misma apuesta pero con una combinación independiente, los resultados fueron:

Número ganador: 04 - 18 - 21 - 28 - 33

04 - 18 - 21 - 28 - 33 Súper balota: 02

Los resultados del Baloto ya están disponibles tras el sorteo de mitad de semana. Foto: Getty Images / Baloto

Números de los últimos tres sorteos del Baloto

Como referencia para los apostadores, estas fueron las combinaciones de los tres sorteos anteriores del Baloto, incluyendo la súper balota:

5 de enero de 2026: 09 – 13 – 28 – 31 – 35 – 02

09 – 13 – 28 – 31 – 35 – 02 3 de enero de 2026: 09 – 15 – 24 – 38 – 42 – 05

09 – 15 – 24 – 38 – 42 – 05 31 de diciembre de 2025: 22 – 24 – 27 – 37 – 40 – 08

En Baloto Revancha, los últimos resultados fueron: