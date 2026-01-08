Loterías

Combinación del Baloto, miércoles 7 de enero de 2026: conozca el número que cayó en el sorteo 2602

El Baloto reveló este miércoles los números del sorteo 2602.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
8 de enero de 2026, 8:48 p. m.
La expectativa por el premio mayor acompañó el sorteo de este miércoles.
La expectativa por el premio mayor acompañó el sorteo de este miércoles. Foto: Getty Images / Baloto

El Baloto realizó este miércoles 7 de enero de 2026 su sorteo número 2602, uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia, que se juega únicamente los lunes, miércoles y sábados.

Para este sorteo, el acumulado del Baloto alcanzó los 15.600 millones de pesos, mientras que Baloto Revancha ofreció un premio de 12.300 millones de pesos, cifras que mantienen la expectativa entre quienes participan de forma física y digital.

Resultados del sorteo del Baloto del 7 de enero de 2026

En el sorteo 2602, el Baloto arrojó la siguiente combinación ganadora:

  • Número ganador: 05 - 09 - 28 - 32 - 35
  • Súper balota: 07

Resultados del Baloto Revancha del 7 de enero de 2026

En la modalidad Baloto Revancha, que se juega con la misma apuesta pero con una combinación independiente, los resultados fueron:

Loterías

Pudo haber ganado millones de pesos hoy: estos son los resultados de Super Astro Sol el jueves 8 de enero

Loterías

Lotería El Sinuano Día y Noche: consulte los resultados ganadores del sorteo de hoy, jueves 8 de enero

Loterías

Resultados de La Tinka del 7 de enero: estos son los números ganadores

Loterías

Resultados lotería Chontico Día y Noche del jueves 8 de enero de 2026: estos son los números afortunados

Loterías

¿Fue uno de los ganadores? Revise los números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 8 de enero

Loterías

¿Será usted el nuevo millonario? Resultado del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este jueves, 8 de enero

Loterías

Lotería de Manizales: resultados del primer sorteo del 2026

Loterías

Resultado ganador del Baloto: número de los $15.200 millones de pesos, sorteo del 5 de enero de 2026

Loterías

Resultados del Baloto del 3 de enero de 2026: estos fueron los números ganadores

Loterías

Número ganador del Baloto este 31 de diciembre de 2025: resultado del acumulado de fin de año

  • Número ganador: 04 - 18 - 21 - 28 - 33
  • Súper balota: 02
El resultado del Baloto definió si alguno de los jugadores logró acertar el premio mayor del acumulado.
Los resultados del Baloto ya están disponibles tras el sorteo de mitad de semana. Foto: Getty Images / Baloto

Números de los últimos tres sorteos del Baloto

Como referencia para los apostadores, estas fueron las combinaciones de los tres sorteos anteriores del Baloto, incluyendo la súper balota:

  • 5 de enero de 2026: 09 – 13 – 28 – 31 – 35 – 02
  • 3 de enero de 2026: 09 – 15 – 24 – 38 – 42 – 05
  • 31 de diciembre de 2025: 22 – 24 – 27 – 37 – 40 – 08

En Baloto Revancha, los últimos resultados fueron:

  • 5 de enero de 2026: 04 – 07 – 20 – 22 – 39 – 03
  • 3 de enero de 2026: 01 – 04 – 11 – 14 – 34 – 05
  • 31 de diciembre de 2025: 09 – 13 – 19 – 41 – 43 – 16

Más de Loterías

Lotería Astro Sol.

Pudo haber ganado millones de pesos hoy: estos son los resultados de Super Astro Sol el jueves 8 de enero

Los apostadores revisan sus tiquetes tras conocerse el resultado oficial.

Combinación del Baloto, miércoles 7 de enero de 2026: conozca el número que cayó en el sorteo 2602

Sinuano Día y Noche

Lotería El Sinuano Día y Noche: consulte los resultados ganadores del sorteo de hoy, jueves 8 de enero

Resultados de Lotería La Tinka

Resultados de La Tinka del 7 de enero: estos son los números ganadores

Resultados Lotería Chontico en el sorteo de hoy

Resultados lotería Chontico Día y Noche del jueves 8 de enero de 2026: estos son los números afortunados

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 1 de octubre.

¿Fue uno de los ganadores? Revise los números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 8 de enero

Resultado Antioqueñita en sus dos ediciones

¿Será usted el nuevo millonario? Resultado del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este jueves, 8 de enero

Este 5 de noviembre pudo ser el afortunado del premio mayor.

Lotería de Manizales: resultados del primer sorteo del 2026

Lotería del Meta 7 de enero de 2026.

Entérese si fue el afortunado ganador del sorteo 3280 en la Lotería del Meta: 7 de enero de 2026

Conozca los resultados del Super Astro Luna este lunes, 19 de mayo.

Super Astro Luna hoy | Vea el resultado del último sorteo para este miércoles, 7 de enero de 2026

Noticias Destacadas