Compruebe su número: resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de hoy, 21 de octubre

Descubra cuáles fueron las combinaciones ganadoras de los más recientes sorteos de esta importante lotería de Antioquia.

Redacción Loterías
21 de octubre de 2025, 4:47 p. m.
La Antioqueñita del lunes, 13 de octubre.
Lotería La Antioqueñita | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Las loterías se han convertido en una de las formas de juego más populares a nivel mundial, ya que millones de personas depositan su esperanza en que una combinación de números pueda cambiar por completo su situación económica, incluso, hacerlos millonarios de un momento a otro.

En Colombia, una de las más reconocidas por su trayectoria es La Antioqueñita, la cual se realiza diariamente en el departamento de Antioquia. Este sorteo ofrece dos oportunidades al día para quienes deseen probar suerte, con jornadas que se llevan a cabo en la mañana y en la tarde.

La dinámica del juego es sencilla: los participantes deben seleccionar cuatro cifras comprendidas entre el 0 y el 9. A esta modalidad tradicional se le sumó recientemente una nueva opción conocida como La Quinta, que incorpora un número adicional y aumenta las posibilidades de conseguir premios más altos.

Este martes 21 de octubre se llevó a cabo el sorteo número 6087 de esta popular lotería, cuya transmisión fue realizada en vivo a través del canal de YouTube de La Red Gana. En esta edición, la combinación ganadora fue 2454, acompañada de la quinta balota con el número 4.

Resultado sorteo 6087 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 2454
  • Quinta balota: 4
La Antioqueñita 1 - 21 de octubre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

Por su parte, el sorteo correspondiente a La Antioqueñita Tarde se celebrará ese mismo martes a las 4:00 p. m., por lo que los resultados de la segunda jornada aún están pendientes.

Resultado sorteo 6088 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 21 de octubre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]
En los últimos días también se han dado a conocer los resultados de sorteos anteriores, tanto en la versión diurna como en la vespertina, lo que mantiene la expectativa entre los jugadores que participan de forma habitual. Estos han sido:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 20 de octubre de 2025: 9568 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 19 de octubre de 2025: 8367 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 18 de octubre de 2025: 4238 – Quinta balota: 6

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 20 de octubre de 2025: 9513 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 19 de octubre de 2025: 4237 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 18 de octubre de 2025: 2415 – Quinta balota: 9

Finalmente, el próximo sorteo de La Antioqueñita Día está previsto para el miércoles 22 de octubre de 2025, a las 10:00 a. m., dando continuidad a una tradición que sigue despertando emoción y esperanza entre miles de apostadores en todo el país.

