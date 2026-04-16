Conozca los resultados del Chontico Día y Noche de este jueves, 16 de abril de 2026

Este jueves, 16 de abril de 2026, se llevó a cabo el sorteo número 8402de la Lotería el Chontico Día, uno de los juegos de azar más populares de Colombia.

El número ganador fue el 8141, junto a la balota conocida como “La Quinta” número 9.

Resultado de la Lotería Chontico Día hoy, 16 de abril de 2026

Premio mayor: 8141- 9

Tres últimos: 141

Dos últimos: 41

Cifra completa: 8141

Último número: 9

Resultado de la Lotería Chontico Noche hoy, 16 de abril de 2026

Premio mayor: pendiente.

Tres últimos: pendiente.

Dos últimos: pendiente.

Cifra completa: pendiente.

Último número: pendiente.

Cabe recordar que en su edición de las mañanas, la Lotería Chontico juega todos los días a la 1:00 p. m., incluyendo domingos y festivos.

La dinámica del juego consiste en extraer una secuencia de cuatro cifras, entre 0 y 9, mediante un sistema que genera resultados aleatorios.

A partir de este sorteo de azar se determina cuál es el número ganador, generando gran expectativa entre los apostadores que cada día eligen su cifra favorita esperando que la suerte esté a su favor.

Las ganancias o premios que deja esta lotería varían según la cantidad de cifras acertadas. Si el jugador acierta las cuatro cifras del número ganador, su apuesta se multiplica por 4.500.

Tres aciertos equivalen a 400 veces lo apostado, dos cifras correctas se premian con 50 veces el valor jugado y un solo acierto otorga un premio equivalente a cinco veces la inversión inicial.

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación podrá consultarlos.

Chontico Día

Miércoles 15 de abril de 2026 - 8292. La Quinta: 9

Martes 14 de abril de 2026 - 2153. La Quinta: 7

Lunes 13 de abril de 2026 - 0679. La Quinta: 7

Chontico Noche