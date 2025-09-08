Suscribirse

Dorado Tarde hoy: resultados ganadores del sorteo del 8 de septiembre de 2025

Un nuevo juego se realizó y reveló el resultado ganador para arrancar la segunda semana de septiembre.

Redacción Loterías
8 de septiembre de 2025, 9:02 p. m.
Dorado Tarde: se jugó un sorteo ganador de la famosa lotería.
El sorteo del Dorado Tarde se ha convertido en una de las apuestas más tradicionales en Colombia. Por esta razón, quienes participaron en la última edición deben estar atentos a los resultados oficiales y revisar su jugada con cuidado, con el fin de confirmar si obtuvieron algún premio.

Para este 8 de septiembre de 2025, se jugó un nuevo sorteo y el resultado ganador fue el 7919, donde la quinta balota fue 1.

Contexto: ¿Apostó en el chance? Resultados del Dorado Mañana para hoy, lunes 8 de septiembre

Resultado Dorado Tarde del 8 de septiembre de 2025

  • Premio mayor: 7919
  • La Quinta: 1

Es importante tener presente que el sorteo de la Lotería Dorado Tarde se lleva a cabo de lunes a sábado a las 15:30 horas en Colombia. El próximo sorteo será el martes 9 de septiembre.

¿De qué manera se juega el Dorado Tarde?

En este sorteo, los jugadores seleccionan una combinación de cuatro números y cuentan con varias modalidades para participar. Una de las más conocidas es la opción de “Combinados”, que consiste en acertar las cifras exactas o una de sus posibles variantes, lo que incrementa las oportunidades de conseguir un premio.

El monto a recibir varía en función de la cantidad de dígitos que logre acertar el apostador y del valor que haya decidido invertir en su jugada.

Lotería El Dorado Día y Tarde
Procedimiento para reclamar un premio

Si un participante resulta ganador en el Dorado Tarde, debe ser él mismo quien realice el trámite en cualquiera de los puntos autorizados. Es obligatorio presentar el documento de identidad vigente para que el cobro sea válido y no haya inconvenientes.

Asimismo, se recomienda desconfiar de llamadas o mensajes que informen sobre premios inexistentes. El único resultado oficial se emite en directo a través de Canal 1, lo cual garantiza transparencia en el proceso.

