El Dorado, El Paisita y La Caribeña entregaron premios en los sorteos de este miércoles, 10 de febrero

Cada una de estas loterías presenta características propias en cuanto a horarios, modalidades y montos de los premios.

Redacción Loterías
11 de febrero de 2026, 11:24 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 11 de febrero
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 11 de febrero Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Cada día, miles de colombianos consultan resultados, revisan números y siguen con expectativa los sorteos de distintas loterías. Detrás de esa rutina, que para muchos hace parte de la vida cotidiana, se encuentra una industria regulada que combina tradición, entretenimiento y financiación social.

En términos generales, las loterías son juegos de azar autorizados por el Estado. Su funcionamiento está respaldado por normativas que buscan garantizar la transparencia de los sorteos y el pago oportuno de los premios.

En el caso de El Dorado, se trata de uno de los sorteos más reconocidos por su periodicidad y alcance nacional. Su propuesta se basa en premios atractivos y en la difusión de resultados a través de diversos canales, lo que facilita el acceso a la información para los apostadores.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 7973
  • La Quinta: 9
El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Por su parte, El Paisita mantiene una sólida presencia regional y una comunidad de seguidores que participa de manera constante, atraída por la dinámica de sus sorteos. Mientras que, La Caribeña se ha consolidado especialmente en la región norte del país, donde su nombre e identidad tienen un importante arraigo cultural.

El Paisita Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Noticias Destacadas