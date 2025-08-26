Suscribirse

El Paisita Día y Noche, estos son los resultados del 26 de agosto 2025: combinación ganadora del último sorteo

Revise cuáles fueron las cifras que contaron con suerte para este nuevo sorteo.

Redacción Loterías
26 de agosto de 2025, 6:21 p. m.
Lotería El Paisita Día y Noche
Lotería El Paisita Día y Noche | Foto: Getty Images - Lotería El Paisita / Montaje SEMANA

El Paisita Día y Noche se convirtió en uno de los juegos de azar más reconocidos de Colombia, debido al impacto que ha tenido en la cultura paisa. Este sorteo, que es reconocido principalmente en Antioquia, suele llamar la atención de aquellos que desean darle un giro a sus vidas con la suerte.

Esta lotería es transmitida por Teleantioquia y algunos canales de YouTube, donde muchos usuarios recurren para saber si quedaron como los felices ganadores de cada entrega. Las balotas arrojan los números al azar, quedando consignado ante cámaras la veracidad.

Para este martes, 26 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 14.416 de la lotería El Paisita Día. En plena emisión se logró ver que el número ganador para el premio mayor fue el 2347, despachado en la ciudad de Medellín.

Contexto: Lotería Dorado Mañana y Tarde: estas son las combinaciones que se llevan el premio mayor el 26 de agosto

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en el país por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Resultados del sorteo 14.416 de la lotería El Paisita Día

  • Tres primeras: 234
  • Tres últimas: 347
  • Cifra ganadora: 2347-4
  • Quinta balota: 4

En cuanto al sorteo de la noche, los jugadores deben estar al pendiente, pues se realiza diariamente a las 6:00 p.m.

Resultados del sorteo 14.417 de la lotería El Paisita Noche

Cifras ganadoras:

  • Tres primeras: pendiente
  • Tres últimas: pendiente
  • Cifra ganadora: pendiente

El plan de premios de la lotería El Paisita

  • Un acierto (última cifra): le dan 5 pesos por cada peso apostado.
  • Dos aciertos (últimas dos cifras): le dan 50 pesos por cada peso apostado.
  • Tres aciertos (últimas tres cifras): le otorgan 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.
  • Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto le dan 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.

El próximo sorteo de la lotería El Paisita se jugará este miércoles, 27 de agosto. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de hoy.

