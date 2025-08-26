El Paisita Día y Noche, estos son los resultados del 26 de agosto 2025: combinación ganadora del último sorteo

El Paisita Día y Noche se convirtió en uno de los juegos de azar más reconocidos de Colombia, debido al impacto que ha tenido en la cultura paisa. Este sorteo, que es reconocido principalmente en Antioquia, suele llamar la atención de aquellos que desean darle un giro a sus vidas con la suerte.

Esta lotería es transmitida por Teleantioquia y algunos canales de YouTube, donde muchos usuarios recurren para saber si quedaron como los felices ganadores de cada entrega. Las balotas arrojan los números al azar, quedando consignado ante cámaras la veracidad.

Para este martes, 26 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 14.416 de la lotería El Paisita Día. En plena emisión se logró ver que el número ganador para el premio mayor fue el 2347, despachado en la ciudad de Medellín.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en el país por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Resultados del sorteo 14.416 de la lotería El Paisita Día

Tres primeras: 234

Tres últimas: 347

Cifra ganadora: 2347-4

Quinta balota: 4

En cuanto al sorteo de la noche, los jugadores deben estar al pendiente, pues se realiza diariamente a las 6:00 p.m.

Resultados del sorteo 14.417 de la lotería El Paisita Noche

Cifras ganadoras:

Tres primeras: pendiente

Tres últimas: pendiente

Cifra ganadora: pendiente

El plan de premios de la lotería El Paisita

Un acierto (última cifra): le dan 5 pesos por cada peso apostado.

le dan 5 pesos por cada peso apostado. Dos aciertos (últimas dos cifras): le dan 50 pesos por cada peso apostado.

le dan 50 pesos por cada peso apostado. Tres aciertos (últimas tres cifras): le otorgan 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.

le otorgan 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado. Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto le dan 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.