El Sinuano Día y Noche: estos son los resultados del miércoles 27 de agosto

Hoy, miércoles 27 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 13.033 de la lotería El Sinuano Día y el número ganador del premio mayor por $1.500 millones fue el 0666.

Resultado de El Sinuano Día

A continuación, el resultado de El Sinuano Día con las diferentes combinaciones:

Número ganador: 0666

Dos últimas cifras: 66

Tres últimas cifras: 666

La quinta: 0

Resultado de El Sinuano Noche

El próximo sorteo de este miércoles, 27 de agosto, será el 13.034 de El Sinuano Noche.

Número ganador: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

La quinta: pendiente

Números ganadores de los últimos cinco sorteos de El Sinuano Día

Sorteo del 26 de agosto de 2025: 0692

Sorteo del 25 de agosto de 2025: 6442

Sorteo del 24 de agosto de 2025: 5612

Sorteo del 23 de agosto de 2025: 5152

Sorteo del 22 de agosto de 2025: 5571

Números ganadores de los últimos cinco sorteos de El Sinuano Noche

Sorteo del 26 de agosto de 2025: 7005

Sorteo del 25 de agosto de 2025: 2759

Sorteo del 24 de agosto de 2025: 5612

Sorteo del 23 de agosto de 2025: 5152

Sorteo del 22 de agosto de 2025: 5571