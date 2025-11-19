Suscribirse

El Sinuano Día y Noche: estos son los resultados del sorteo de hoy miércoles, 19 de noviembre

Este es uno de los juegos de azar más queridos y tradicionales en la región Caribe colombiana.

Redacción Loterías
19 de noviembre de 2025, 8:33 p. m.
Este miércoles, 19 de noviembre de 2025, se llevan a cabos los dos sorteos del El Sinuano, en sus versiones Día y Noche.

El Sinuano es una de las marcas más emblemáticas entre los juegos de azar en Colombia y un referente inconfundible de la región caribe. Su historia está estrechamente ligada al desarrollo económico y social del departamento de Córdoba, específicamente en la ciudad de Montería, cuna de esta lotería.

Los sorteos se hacen en dos horarios: El Sinuano Día, a las 2:30 de la tarde; y El Sinuano Noche, sobre las 10:30 p. m.

Resultados del sorteo El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 4424
  • Número ganador de cinco cifras: 44247
Resultado EL SINUANO DIA Miercoles 19 de Noviembre de 2025

Resultados del sorteo El Sinuano Noche

  • Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
  • Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

Últimos dos resultados de El Sinuano Día

Últimos dos resultados de El Sinuano Noche:

  • 18 de noviembre de 2025: 2743
  • 17 de noviembre de 2025: 1828

Desde su fundación, El Sinuano tiene un propósito claro: ofrecer entretenimiento a través del juego legal y, al mismo tiempo, contribuir al financiamiento del sistema hospitalario regional. Su nombre es un homenaje al río Sinú, eje vital del departamento y símbolo de la identidad cordobesa.

