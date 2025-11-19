El Sinuano Día y Noche: estos son los resultados del sorteo de hoy miércoles, 19 de noviembre

Este miércoles, 19 de noviembre de 2025, se llevan a cabos los dos sorteos del El Sinuano, en sus versiones Día y Noche.

El Sinuano es una de las marcas más emblemáticas entre los juegos de azar en Colombia y un referente inconfundible de la región caribe. Su historia está estrechamente ligada al desarrollo económico y social del departamento de Córdoba, específicamente en la ciudad de Montería, cuna de esta lotería.

Los sorteos se hacen en dos horarios: El Sinuano Día, a las 2:30 de la tarde; y El Sinuano Noche, sobre las 10:30 p. m.

Resultados del sorteo El Sinuano Día

Número ganador de cuatro cifras: 4424

Número ganador de cinco cifras: 44247

Resultados del sorteo El Sinuano Noche

Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)

Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

Últimos dos resultados de El Sinuano Día

18 de noviembre de 2025: 8177

17 de noviembre de 2025: 1061

Últimos dos resultados de El Sinuano Noche:

18 de noviembre de 2025: 2743

17 de noviembre de 2025: 1828