¿Fue su día de suerte? Conozca los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles, 19 de noviembre

Las loterías se han posicionado como una de las formas de entretenimiento más populares en el mundo, ya que millones de personas confían en que una combinación de números pueda transformar su realidad económica y convertirlos en millonarios en cuestión de segundos.

En Colombia, una de las más tradicionales y con mayor reconocimiento es La Antioqueñita, un sorteo que se celebra todos los días en el departamento de Antioquia. Esta ofrece dos oportunidades diarias para tentar la suerte: una en la mañana y otra en la tarde.

El mecanismo del juego es bastante simple: los participantes deben elegir una combinación de cuatro cifras que van del 0 al 9. A esta modalidad clásica se le ha incorporado recientemente una opción adicional denominada ‘La Quinta’, que añade una balota extra y amplía las posibilidades de obtener premios de mayor valor.

Durante la jornada del miércoles 19 de noviembre, se realizó el sorteo número 6145 de La Antioqueñita Día, el cual fue transmitido en directo a través del canal de YouTube de La Red Gana. En esta edición, la combinación ganadora correspondió al número 1434, acompañado por la quinta balota número 8.

Resultados del sorteo 6145 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 1434

Quinta balota: 8

Este mismo miércoles, a las 4:00 p. m., se llevará a cabo el sorteo vespertino correspondiente a La Antioqueñita Tarde:

Resultado del sorteo 6146 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Asimismo, en los días recientes se han publicado los resultados de sorteos anteriores, tanto de la versión diurna como de la de la tarde, lo que mantiene viva la expectativa de los jugadores habituales.

Resultados recientes – La Antioqueñita Día

Sorteo del 18 de noviembre de 2025: 6593 – Quinta balota: 1

– Quinta balota: Sorteo del 17 de noviembre de 2025: 9437 – Quinta balota: 9

– Quinta balota: Sorteo del 16 de noviembre de 2025: 4270 – Quinta balota: 9

Resultados recientes – La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 18 de noviembre de 2025: 9130 – Quinta balota: 9

– Quinta balota: Sorteo del 17 de noviembre de 2025: 4148 – Quinta balota: 7

– Quinta balota: Sorteo del 16 de noviembre de 2025: 1685 – Quinta balota: 4