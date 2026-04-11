El Sinuano Día y Noche: lista de números ganadores hoy sábado, 11 de abril

Este domingo, 11 de abril, jugó el sorteo 13.485 de El Sinuano Día y el premio mayor por $1.500 millones fue el 1739.

Los resultados fueron revelados durante la transmisión oficial en vivo, provocando reacciones inmediatas entre los jugadores.

Resultado de El Sinuano Día

A continuación, el resultado de El Sinuano Día con las diferentes combinaciones:

Número ganador de cuatro cifras: 1739

Quinta balota: 6

Resultado de El Sinuano Noche

A continuación, el resultado de El Sinuano Día con las diferentes combinaciones:

Número ganador de cuatro cifras: pendiente

Quinta balota: pendiente

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera: