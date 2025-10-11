Suscribirse

El Sinuano Día y Noche: se confirmó el resultado del sorteo de este sábado, 11 de octubre

Este es uno de los juegos de azar más queridos y tradicionales en la región Caribe colombiana.

Redacción Loterías
11 de octubre de 2025, 7:44 p. m.
Descubra si fue ganador de El Sinuano Día o El Sinuano Noche
Este sábado, 11 de octubre de 2025, se llevaron a cabos los dos sorteos del El Sinuano, en sus versiones Día y Noche.

El Sinuano es una de las marcas más emblemáticas entre los juegos de azar en Colombia y un referente inconfundible de la región caribe. Su historia está estrechamente ligada al desarrollo económico y social del departamento de Córdoba, específicamente en la ciudad de Montería, cuna de su nacimiento.

Los sorteos se hacen en dos horarios: Sinuano Día, a las 2:30 de la tarde; y Sinuano Noche, sobre las 10:30 p. m.

Resultados del sorteo Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 6952
  • Número ganador de cinco cifras: 6952-0
SINUANO DÍA: Resultado EL SINUANO DÍA SÁBADO 11 de Octubre de 2025

Resultados del sorteo Sinuano Noche

  • Número ganador de cuatro cifras: pendiente
  • Número ganador de cinco cifras: pendiente

Últimos resultados de El Sinuano Día

  • 10 de octubre de 2025: 6241
  • 9 de octubre de 2025: 9733
  • 8 de octubre de 2025: 1002
  • 7 de octubre de 2025: 7973
  • 6 de octubre de 2025: 5297

Últimos tesultados de El Sinuano Noche:

  • 10 de octubre de 2025: 0498
  • 9 de octubre de 2025: 3986
  • 8 de octubre de 2025: 0243
  • 7 de octubre de 2025: 7129
  • 6 de octubre de 2025: 1904

Desde su fundación, El Sinuano tiene un propósito claro: ofrecer entretenimiento a través del juego legal y, al mismo tiempo, contribuir al financiamiento del sistema hospitalario regional. Su nombre es un homenaje al río Sinú, eje vital del departamento y símbolo de la identidad cordobesa.

