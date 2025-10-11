El Sinuano Día y Noche: se confirmó el resultado del sorteo de este sábado, 11 de octubre

Este sábado, 11 de octubre de 2025, se llevaron a cabos los dos sorteos del El Sinuano, en sus versiones Día y Noche.

El Sinuano es una de las marcas más emblemáticas entre los juegos de azar en Colombia y un referente inconfundible de la región caribe. Su historia está estrechamente ligada al desarrollo económico y social del departamento de Córdoba, específicamente en la ciudad de Montería, cuna de su nacimiento.

Los sorteos se hacen en dos horarios: Sinuano Día, a las 2:30 de la tarde; y Sinuano Noche, sobre las 10:30 p. m.

Resultados del sorteo Sinuano Día

Número ganador de cuatro cifras: 6952

Número ganador de cinco cifras: 6952-0

Resultados del sorteo Sinuano Noche

Número ganador de cuatro cifras: pendiente

Número ganador de cinco cifras: pendiente

Últimos resultados de El Sinuano Día

10 de octubre de 2025: 6241

9 de octubre de 2025: 9733

8 de octubre de 2025: 1002

7 de octubre de 2025: 7973

6 de octubre de 2025: 5297

Últimos tesultados de El Sinuano Noche:

10 de octubre de 2025: 0498

9 de octubre de 2025: 3986

8 de octubre de 2025: 0243

7 de octubre de 2025: 7129

6 de octubre de 2025: 1904