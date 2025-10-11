La tradicional Lotería La Antioqueñita llevó a cabo este viernes 10 de octubre una nueva jornada de sorteos, ofreciendo a los apostadores la oportunidad de participar en sus habituales ediciones diarias: una en horas de la mañana y otra en la tarde.

El primer sorteo del día, correspondiente al número 6067, se realizó a las 10:00 a. m. y mantuvo viva la emoción entre los seguidores de este icónico juego de azar, uno de los más reconocidos y jugados en Colombia.

En esta ocasión, el número ganador fue el 3475. Además, se desarrolló el sorteo adicional conocido como “La Quinta”, que brinda una opción extra para obtener premios. En dicho juego, la cifra favorecida fue el 5

Resultados del sorteo 6067 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 3475

Quinta balota: 5

La versión vespertina del sorteo se llevará a cabo a las 4:00 p. m. y podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden conocer los resultados en tiempo real.

Resultado sorteo 6068 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: por determinarse

Quinta balota: por determinarse

Si no tuvo la oportunidad de consultar los últimos resultados, estas fueron las combinaciones recientes:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 9 de octubre de 2025: 5541 – Quinta balota: 9

Quinta balota: Sorteo del 8 de octubre de 2025: 3120 – Quinta balota: 9

Quinta balota: Sorteo del 7 de octubre de 2025: 4269 – Quinta balota: 7

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 9 de octubre de 2025: 9033 – Quinta balota: 7

Quinta balota: Sorteo del 8 de octubre de 2025: 2186 – Quinta balota: 4

Quinta balota: Sorteo del 7 de octubre de 2025: 8820 – Quinta balota: 6

Para participar, los interesados deben seleccionar cuatro números entre el 0 y el 9. Quienes opten por incluir la quinta balota incrementan sus probabilidades de acierto y, con ello, la posibilidad de acceder a premios más elevados.