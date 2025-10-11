Loterías
Sorteo de la Antioqueñita Día y Tarde del sábado 11 de octubre: estos son los números ganadores
Conozca cuáles fueron las combinaciones ganadoras de los más recientes sorteos de esta importante lotería de Antioquia.
La tradicional Lotería La Antioqueñita llevó a cabo este viernes 10 de octubre una nueva jornada de sorteos, ofreciendo a los apostadores la oportunidad de participar en sus habituales ediciones diarias: una en horas de la mañana y otra en la tarde.
El primer sorteo del día, correspondiente al número 6067, se realizó a las 10:00 a. m. y mantuvo viva la emoción entre los seguidores de este icónico juego de azar, uno de los más reconocidos y jugados en Colombia.
En esta ocasión, el número ganador fue el 3475. Además, se desarrolló el sorteo adicional conocido como “La Quinta”, que brinda una opción extra para obtener premios. En dicho juego, la cifra favorecida fue el 5
Resultados del sorteo 6067 – La Antioqueñita Día
- Número ganador: 3475
- Quinta balota: 5
La versión vespertina del sorteo se llevará a cabo a las 4:00 p. m. y podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden conocer los resultados en tiempo real.
Resultado sorteo 6068 – La Antioqueñita Tarde
- Número ganador: por determinarse
- Quinta balota: por determinarse
Si no tuvo la oportunidad de consultar los últimos resultados, estas fueron las combinaciones recientes:
La Antioqueñita Día
- Sorteo del 9 de octubre de 2025: 5541 – Quinta balota: 9
- Sorteo del 8 de octubre de 2025: 3120 – Quinta balota: 9
- Sorteo del 7 de octubre de 2025: 4269 – Quinta balota: 7
La Antioqueñita Tarde
- Sorteo del 9 de octubre de 2025: 9033 – Quinta balota: 7
- Sorteo del 8 de octubre de 2025: 2186 – Quinta balota: 4
- Sorteo del 7 de octubre de 2025: 8820 – Quinta balota: 6
Para participar, los interesados deben seleccionar cuatro números entre el 0 y el 9. Quienes opten por incluir la quinta balota incrementan sus probabilidades de acierto y, con ello, la posibilidad de acceder a premios más elevados.
El próximo sorteo de La Antioqueñita Día está programado para el domingo 12 de octubre a las 10:00 a. m., con transmisión en vivo, como ya es costumbre.