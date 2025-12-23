¿Es su día de suerte? Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche este martes 23 de diciembre

La emoción volvió a sentirse entre los seguidores de la Lotería Chontico luego del sorteo 8288, efectuado el martes 23 de diciembre de 2025. En esta ocasión, el número ganador fue el 8155, cifra que reavivó las esperanzas de quienes permanecen atentos a cada resultado con la expectativa de un golpe de suerte.
Durante el mismo sorteo se reveló además el número correspondiente a ‘La Quinta’, la balota adicional que incrementa las oportunidades de premio. Esta vez fue el 6, un dato que muchos apostadores consideran clave a la hora de proyectar sus combinaciones.
Con una estructura que combina simplicidad y variedad, Chontico se ha posicionado como uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia. Sus dos sorteos diarios (Chontico Día y Chontico Noche) permiten a los jugadores participar en distintos momentos, mientras que la posibilidad de seleccionar diversas combinaciones y montos ha atraído a miles de personas que mantienen vivo el sueño de llevarse el premio mayor.
Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 23 de diciembre de 2025
Premio mayor: 8155 - 6
- Tres últimas cifras: 155
- Dos últimas cifras: 55
- Número completo: 8155
- Última cifra: 6
Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 23 de diciembre de 2025
Premio mayor: pendiente
- Tres últimas cifras: pendiente
- Dos últimas cifras: pendiente
- Número completo: pendiente
- Última cifra: pendiente
El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día miércoles 24 de diciembre de 2025, en los horarios habituales.
Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde
Chontico Día
- 22 de diciembre de 2025: 5977 - 6
- 21 de diciembre de 2025: 3285 - 4
- 20 de diciembre de 2025: 7458 - 9
Chontico Noche
- 22 de diciembre de 2025: 3284 - 7
- 21 de diciembre de 2025: 4596 - 1
- 20 de diciembre de 2025: 7770 - 6