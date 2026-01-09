Miles de apostadores en Colombia volvieron a estar atentos al más reciente sorteo de la Lotería Chontico, que se llevó a cabo el viernes 09 de enero de 2026 y correspondió al número 7820. Como suele ocurrir, la expectativa creció apenas se conocieron los resultados.

El número ganador del premio principal fue el 7820, una cifra que rápidamente circuló entre los seguidores habituales del juego y causó comentarios entre quienes mantienen viva la esperanza de acertar.

A ese resultado se sumó la revelación de ‘La Quinta’, la balota adicional que complementa el sorteo y que en esta ocasión correspondió al número 0, un dato clave para muchos al momento de evaluar sus combinaciones.

A lo largo de los años, Chontico se ha posicionado como uno de los juegos de azar con mayor aceptación en el país. Su dinámica simple, junto a la realización diaria de dos sorteos (Chontico Día y Chontico Noche), ha logrado captar a un público diverso. Además, la posibilidad de elegir distintos montos y números sigue alimentando la ilusión colectiva de alcanzar el premio mayor.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 09 de enero de 2026

Premio mayor: 7820 - 0

Tres últimas cifras: 820

Dos últimas cifras: 20

Número completo: 7820

Última cifra: 0

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 09 de enero de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día sábado 10 de enero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

8 de enero de 2026: 6851 - 3

7 de enero de 2026: 8377 - 3

6 de enero de 2026: 6966 - 5

Chontico Noche