¿Es un nuevo millonario? Resultados de los sorteos de El Sinuano Día y Noche hoy, lunes 17 de noviembre

Revise si fue uno de los ganadores del atractivo premio del sorteo de este domingo.

Redacción Semana
17 de noviembre de 2025, 8:17 p. m.
El Sinuano se jugó este lunes festivo, 13 de octubre
El Sinuano se jugó este lunes festivo, 17 de noviembre | Foto: Getty Images

Este lunes, 17 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 13.197 de la Lotería El Sinuano Día, dejando como ganador el número 1061, con quinta en 2.

Sorteo El Sinuano Día 17 Noviembre - 2025

Esta jornada estuvo marcada por la expectativa de los jugadores, quienes cada fin de semana esperan ansiosos los resultados de este popular juego de azar.

La tradición de El Sinuano, tanto en su edición de Día como de Noche, mantiene viva la ilusión de miles de personas que buscan cambiar su destino con un golpe de suerte.

Muchos participantes eligen sus números basándose en fechas especiales, combinaciones personales o cifras cargadas de significado, con la esperanza de acertar y quedarse con el tan anhelado premio.

Los sorteos de ambas ediciones se transmiten en vivo todos los días a través del canal regional Telecaribe, lo que refuerza la transparencia del proceso y mantiene la emoción de los seguidores de esta reconocida lotería.

Resultados del sorteo 13.197 de la lotería El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 1061.
  • Número ganador de cinco cifras: 1061-2.

Últimos ocho resultados de El Sinuano Día

  • 16 de noviembre de 2025: 7622-1
  • 15 de noviembre de 2025: 0711 - 5
  • 14 de noviembre de 2025: 3276 - 9
  • 12 de noviembre de 2025: 9192- 9
  • 11 de noviembre de 2025: 5628 - 0
  • 10 de noviembre de 2025: 4211-2
  • 9 de noviembre de 2025: 9401 - 3
  • 8 de noviembre de 2025: 0140 - 8

Resultados del sorteo 13.196 de la lotería El Sinuano noche

Este domingo, 16 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 13.196 de la Lotería El Sinuano noche, dejando como resultado ganador el número 2978, con quinta en 9.

  • Número ganador de cuatro cifras: 2978.
  • Número ganador de cinco cifras: 2978-9.

Últimos nueve resultados de El Sinuano Noche:

  • 15 de noviembre de 2025: 6647 - 3
  • 14 de noviembre de 2025: 1071 - 9
  • 13 de noviembre de 2025: 8298 - 8
  • 12 de noviembre de 2025: 3987 - 1
  • 11 de noviembre de 2025: 7536 - 3
  • 10 de noviembre de 2025: 9500- 6
  • 9 de noviembre de 2025: 4515 - 9
  • 8 de noviembre de 2025: 7563 - 8
  • 7 de noviembre de 2025: 7376 - 2

