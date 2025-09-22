Loterías
¿Es uno de los ganadores? Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche hoy, lunes 22 de septiembre
Este lunes, 22 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo número 8196 de esta lotería.
La Lotería Chontico llevó a cabo este lunes, 22 de septiembre, el sorteo número 8196, reafirmando su lugar como una de las rifas más tradicionales y populares de Colombia.
Con sus ediciones diarias de Chontico Día y Chontico Noche, este juego de azar ha logrado consolidar una amplia comunidad de seguidores que esperan con entusiasmo los resultados en cada jornada para descubrir si son uno de los afortunados ganadores.
En esta oportunidad, la suerte estuvo de lado del número 1219, acompañado por el dígito 1 en la quinta balota, combinación que se convirtió en la ganadora del día y la suerte de algún apostador.
Estos son los resultados de la Lotería Chontico Día hoy, lunes 19 de septiembre
Premio mayor: 1219- 1
- Tres últimos: 219
- Dos últimos: 19
- Cifra completa: 1219
- Último número: 1
Estos son los resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, lunes 19 de septiembre
Premio mayor:
- Tres últimos: pendiente.
- Dos últimos:
- Cifra completa:
- Último número:
Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día
- 21 de septiembre de 2025: 5461 - 9
- 20 de septiembre de 2025: 1936 - 2
- 19 de septiembre de 2025: 0652 - 8
Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche
- 21 de septiembre de 2025: 0743 - 5
- 20 de septiembre de 2025: 8702 - 9
- 19 de septiembre de 2025: 0795 - 3
Actualmente, tras más de ocho mil sorteos en su historial, Chontico se mantiene vigente y entre las preferidas de los colombianos, debido a la cantidad de atractivos premios que ofrece y que varían según el número de aciertos y el valor del billete jugado.
Su esquema de premiación ofrece 4.500 veces lo apostado a quienes acierten las cuatro cifras, 400 veces para tres cifras, 50 veces para dos y cinco veces con un solo número.
El siguiente sorteo se juega el martes 23 de septiembre en sus horarios habituales, despertando nuevamente la expectativa de sus jugadores que día a día esperar obtener ese golpe de suerte que les ayudaría a cumplir un gran sueño.