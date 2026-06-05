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Super Astro Sol del viernes 5 de junio: estos son los números ganadores

Revise si la suerte estuvo de su lado en un nuevo sorteo de este reconocido juego de azar.

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Redacción Semana
5 de junio de 2026 a las 4:09 p. m.
Resultados del Super Astro Sol.
Resultados del Super Astro Sol. Foto: Getty Images

Este viernes, 5 de junio de 2026, a las 4:00 de la tarde, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares de todo Colombia.

Estos fueron los resultados oficiales:

  • El número ganador es: 8334
  • Los últimos tres dígitos: 334
  • Los últimos dos dígitos: 34
  • El signo zodiacal ganador es: Tauro

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, al acertar la cifra completa y en el orden en que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

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Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elegirá cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

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Súper Astro Sol. Foto: Getty Images y logo oficial Super Astro Sol.
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Sin embargo, este juego de azar también contempla otros premios: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por 1.000; quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.