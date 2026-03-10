Este es el número ganador del Chontico Millonario Noche del martes 10 de marzo

Al inicio de la noche de este martes, 10 de marzo, se realizó, como de costumbre, el sorteo del Contico Millonario Noche, el cual entrega jugosos premios según lo que se haya apostado.

Apenas tres minutos después se dio a conocer que el gran ganador del sorteo es el número 8052 - 3, por lo que la persona que acertó puede ganar hasta 4.500 veces lo apostado y se convirtió en el nuevo millonario de Colombia.

Chontico Noche es popular entre los aficionados a la lotería, porque tiene diferentes formas de ganar, las cuales son las siguientes:

Cuatro aciertos (pleno): Ganas 4.500 veces lo apostado.

Tres aciertos: Ganas 400 veces lo apostado.

Dos aciertos: Ganas 50 veces lo apostado.

Un acierto: Ganas 5 veces lo apostado.

Adicionalmente, tiene también:

Chance Combinado: Si acierta las 4 cifras en cualquier orden, el premio suele ser de 208 pesos por cada peso apostado.

Super Chontico Millonario: Una versión que ofrece premios mayores o acumulados específicos en fechas determinadas.

Para más información, se recomienda acudir directamente a la página web de Chontico Noche, en donde se suministra la lista de ganadores y las novedades de los próximos sorteos.