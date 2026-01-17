Este es el resultado de la lotería de Medellín el viernes 16 de enero

El sorteo número 4818 de la Lotería de Medellín, realizado este viernes, 16 de enero, a las 11:00 p.m., entregó su premio mayor de $16.000 millones de pesos a un número afortunado. La jornada, que hace parte de la tradición semanal de la entidad, volvió a captar la atención de jugadores en todo el país.

Así las cosas, las balotas revelaron que:

Número ganador: 4771

Serie: 405

Además del premio mayor, el plan de premios incluyó atractivas sumas en diferentes categorías. Entre ellas:

Dos secos de $1.000 millones

Dos secos de $700 millones

Dos de $500 millones

6 secos de $100 millones

7 de $50 millones

10 premios de $20 millones

15 de $10 millones

Lo que amplió las posibilidades de ganadores en todo el territorio nacional.

La Lotería de Medellín recordó a los participantes los protocolos de pago. Los premios iguales o superiores a $5 millones deben gestionarse a través de la línea de atención 018000941160, mientras que los montos menores pueden reclamarse directamente en la sede de la entidad en Medellín o en agencias autorizadas.

El ganador debe presentar el billete físico o electrónico junto con su documento de identidad y una certificación bancaria. Por seguridad, el desembolso se realiza mediante consignación y no en efectivo. La entidad reiteró que cuenta con un protocolo especial para garantizar la confidencialidad de los afortunados, preservando su identidad con absoluta discreción.