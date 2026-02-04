Loterías

Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del 4 de febrero: conozca las combinaciones ganadoras

Descubra cuáles fueron los números ganadores del más reciente sorteo de este importante juego de azar.

Redacción Loterías
4 de febrero de 2026, 3:07 p. m.
Resultado lotería La Antioqueñita Día y Tarde.
Resultado lotería La Antioqueñita Día y Tarde. Foto: Montaje SEMANA | Getty images - La Antioqueñita

La reconocida lotería La Antioqueñita celebró este miércoles, 4 de febrero de 2026, una nueva jornada de sorteos, brindando a los apostadores la posibilidad de participar en sus tradicionales ediciones del Día y la Tarde, que se realizan diariamente.

El primer sorteo, identificado con el número 6299, tuvo lugar a las 10:00 a. m., manteniendo la expectativa y el entusiasmo entre los seguidores de este popular juego de azar, uno de los más queridos y jugados en el país.

En esta edición, el número ganador fue 7067. Asimismo, se efectuó el sorteo adicional denominado ‘La Quinta’, que ofrece una oportunidad extra de ganar. En este caso, la balota favorecida fue el número 5.

No espere más para comprobar su suerte: revise si ganó la Lotería del Huila este martes 3 de febrero

Resultados del sorteo 6299 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 7067
  • Quinta balota: 5
YouTube video pkk2w_VrvFE thumbnail

Por su parte, la versión vespertina de la lotería también se llevará a cabo este mismo miércoles a las 4:00 p. m. y puede seguir la transmisión en directo a través del canal de YouTubeLa Red Gana, donde los jugadores consultan los resultados al instante.

Resultado del sorteo 6300 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
YouTube video kLC25PxEPko thumbnail
Números ganadores del premio mayor de la Lotería Cruz Roja del martes, 3 de febrero de 2026

Si aún no ha revisado los resultados anteriores, a continuación se encuentran las combinaciones recientes de los últimos días:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 3 de febrero de 2026: 5525 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 2 de febrero de 2026: 6186 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 1 de febrero de 2026: 7572 – Quinta balota: 5

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 3 de febrero de 2026: 4201 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 2 de febrero de 2026: 6451 – Quinta balota: 3
  • Sorteo del 1 de febrero de 2026: 7589 – Quinta balota: 8

Para participar, los jugadores deben elegir cuatro cifras entre el 0 y el 9. Quienes deciden incluir la quinta balota aumentan sus probabilidades de ganar y de acceder a premios más altos.

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día está previsto para este jueves, 5 de febrero, a las 10:00 a. m., con transmisión en vivo, tal como es habitual.

