Estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del martes, 30 de diciembre

Estas tres loterías no solo representan una opción de entretenimiento, sino también una tradición que se mantiene viva en el país.

Redacción Loterías
30 de diciembre de 2025, 4:27 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 30 de diciembre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 30 de diciembre. Foto: Getty Images

Como es habitual cada martes, miles de jugadores en Colombia estuvieron atentos al sorteo de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos de azar más populares del país. Estos sorteos, que se realizan semanalmente, generan gran expectativa entre quienes sueñan con cambiar su suerte y cerrar el año con un golpe de fortuna.

Cada sorteo convoca a personas de distintas regiones del territorio nacional, que siguen de cerca la publicación de los números ganadores con la ilusión de llevarse el premio mayor o alguno de los secos.

El Paisita continúa consolidándose como un referente entre las loterías regionales. La regularidad de sus sorteos le ha permitido mantener una base fiel de jugadores que, semana tras semana, prueban su suerte, especialmente en fechas cercanas a celebraciones importantes como el cierre de año.

Por su parte, La Caribeña goza de una amplia aceptación en la región Caribe, aunque en los últimos años ha logrado captar la atención de jugadores de otras zonas del país, ampliando así su alcance a nivel nacional.

Los resultados del martes 30 de diciembre fueron esperados con especial interés, ya que muchos participantes ven en este sorteo una oportunidad para iniciar el nuevo año con mejores perspectivas.

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 4526.
  • La Quinta: 3.
Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Paisita Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Como siempre, se recomienda verificar los números a través de los canales oficiales y conservar los comprobantes de juego en caso de resultar ganador.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 30 de diciembre.

Noticias Destacadas