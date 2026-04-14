¿Fue el afortunado ganador? Estos son los resultados del Chontico Día y Noche de este martes, 14 de abril de 2026

La lotería Chontico, en ambas versiones, es uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Este sorteo representa una oportunidad para ganar millonarios premios a través de una modalidad de juego bastante sencilla.
La dinámica consiste en adquirir un billete que consta de una serie de cuatro cifra, las cuales pueden ser seleccionadas por el jugador o generadas aleatoriamente por la máquina expendedora de billetes.
Para este martes, 14 de abril de 2026, se llevó a cabo el sorteo número 8400, dando como resultado la cifra ganadora 2153, junto a la balota denominada como “La Quinta” número 7.
Este es el resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 14 de abril de 2026
Premio mayor: 2153 - 7
- Tres últimas cifras: 153
- Dos últimas cifras: 53
- Número completo: 2153
- Última cifra: 7
Los premios de la Lotería Chontico Día varían según el número de aciertos y el valor del billete jugado, por lo que se recomienda verificar bien la cifra ganadora
Este es el resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 14 de abril de 2026
Premio mayor: pendiente.
- Tres últimas cifras: pendiente.
- Dos últimas cifras: pendiente.
- Número completo: pendiente.
- Última cifra: pendiente.
El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el miércoles 15 de abril, en los horarios habituales.
Si se perdió los resultados de los tres últimos sorteos, a continuación podrá verificar si se convirtió en uno de los afortunados ganadores.
Chontico Día
- Lunes 13 de abril de 2026 - 0679. La Quinta: 0
- Domingo 12 de abril de 2026 - 7452. La Quinta: 8
- Sábado 11 de abril de 2026 - 5632. La Quinta: 6
Chontico Noche
- Lunes 13 de abril de 2026 - 7368. La Quinta: 0
- Domingo 12 de abril de 2026 - 1340. La Quinta: 5
- Sábado 11 de abril de 2026 - 9445. La Quinta: 9