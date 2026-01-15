Loterías

¿Fue el ganador de la Lotería de Manizales este 14 de enero?: Conozca resultados del sorteo de este miércoles

Esta es una de las loterías más gustadas en Colombia.

Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
15 de enero de 2026, 11:30 a. m.
Los resultados de la Lotería de Manizales.
Los resultados de la Lotería de Manizales. Foto: iStockphoto / Lotería de Manizales

La Lotería de Manizales celebró su sorteo número - el miércoles 14 de enero de 2026, a las 11:00 p. m., hora oficial en la que esta lotería estatal anuncia semanalmente los números ganadores.

Esta tradicional lotería colombiana se juega exclusivamente los miércoles y ofrece premios respaldados por empresas industriales y comerciales del Estado, conforme a la normativa colombiana de juegos de suerte y azar.

Resultado del premio mayor — Lotería de Manizales

El premio mayor por $2.600 millones quedó en manos del siguiente número:

Número: 6379

Serie: 023

Resultados anteriores

La lotería, que solo juega los miércoles, ha dejado los siguientes registros en sus sorteos más recientes:

  • 7 de enero de 2026: 5988 – Serie 324
  • 30 de diciembre de 2025: 4997– Serie 047
  • 24 de diciembre de 2025: 0676 – Serie 050
  • 17 de diciembre de 2025: 4037 – Serie 059

¿Cómo reclamar el premio de la Lotería de Manizales?

Los ganadores pueden reclamar su premio en cualquier agencia autorizada de la red de loterías en Colombia, cumpliendo con los requisitos establecidos por la regulación nacional.

Documentos y requisitos generales para el cobro:

  • Presentar el billete original o fracción, en perfecto estado, sin tachaduras ni alteraciones.
  • Presentar la cédula de ciudadanía del ganador o ganadora.

Estas disposiciones están respaldadas por la Ley 643 de 2001 y las normas de Coljuegos, que regulan los juegos de suerte y azar en Colombia y establecen los procedimientos para el pago de premios.

