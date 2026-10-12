¿Fue su día de suerte? Consulte los resultados de hoy de El Paisita, El Dorado y La Caribeña

Para muchos colombianos, los juegos de azar representan una oportunidad de probar suerte con la esperanza de obtener un dinero extra, cumplir una meta pendiente o darse un gusto.
Aunque acertar los números ganadores no es sencillo, cada día hay quienes hacen sus apuestas confiando en que puedan llevarse alguno de los premios.
Tras elegir sus números, llega el momento de la expectativa: consultar los resultados oficiales y comprobar si la combinación seleccionada coincide con la ganadora.
La variedad de sorteos y sus diferentes horarios hace que los jugadores estén atentos a las cifras de sus chances favoritos para descubrir si esta vez lograron acertar.
El Paisita Día - 12 de octubre
- Premio mayor: 8052
- La Quinta: 2.
El Paisita Noche - 12 de octubre
- Premio mayor: pendiente.
- Animal: pendiente.
La Caribeña Día - 12 de octubre
- Premio mayor: 5100.
- La Quinta: 6.
Caribeña Noche - 12 de octubre
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
Dorado Noche - 12 de octubre
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.