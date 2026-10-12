¿Fue su día de suerte? Consulte los resultados de hoy de El Paisita, El Dorado y La Caribeña

Para muchos colombianos, los juegos de azar representan una oportunidad de probar suerte con la esperanza de obtener un dinero extra, cumplir una meta pendiente o darse un gusto.

Aunque acertar los números ganadores no es sencillo, cada día hay quienes hacen sus apuestas confiando en que puedan llevarse alguno de los premios.

Tras elegir sus números, llega el momento de la expectativa: consultar los resultados oficiales y comprobar si la combinación seleccionada coincide con la ganadora.

¿Jugó El Sinuano? Consulte los resultados del Día y Noche de este domingo, 11 de octubre de 2026

La variedad de sorteos y sus diferentes horarios hace que los jugadores estén atentos a las cifras de sus chances favoritos para descubrir si esta vez lograron acertar.

El Paisita Día - 12 de octubre

Premio mayor: 8052

La Quinta: 2.

El Paisita Noche - 12 de octubre

Premio mayor: pendiente.

Animal: pendiente.

La Caribeña Día - 12 de octubre

Premio mayor: 5100.

La Quinta: 6.

Caribeña Noche - 12 de octubre

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Dorado Noche - 12 de octubre