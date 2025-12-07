Las loterías en Colombia no se detienen ni los fines de semana. Durante estos días, millones de apostadores de diferentes ciudades aprovechan estos juegos de azar para poner a prueba su suerte y aspirar a uno de los tantos premios que ofrecen.

En el país hay disponibles más de 15 loterías, pero algunas se han convertido en las favoritas de los usuarios, como El Sinuano, que realiza dos sorteos al día con el fin de aumentar aún más las probabilidades de ganar.

Es importante verificar muy bien los resultados para conocer cuáles fueron los números ganadores y, en caso de resultar afortunado, presentarse con el documento de identidad y los requisitos correspondientes para reclamar el premio.

Estos fueron los números ganadores de este domingo, 7 de diciembre.

Además de las cuatro cifras que resultan ganadoras, existe una modalidad adicional denominada La Quinta, que incrementa tanto el valor del premio como las probabilidades de salir triunfador.

Sinuano Día

Premio mayor: 9323

La Quinta: 3

Sinuano Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Este último resultado se conocerá a las 8:30 de la noche, hora en la que está programado el sorteo.