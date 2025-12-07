Suscribirse

¿Fue su día de suerte? Estos son los resultados del Sinuano Día y Noche de este domingo 7 de diciembre

Conozca cuáles fueron las combinaciones ganadoras para este día de velitas, que le pueden cambiar la vida por completo.

Redacción Loterías
7 de diciembre de 2025, 7:39 p. m.
Lotería Sinuano Día y Noche, octubre 5 de 2025
Lotería Sinuano Día y Noche. | Foto: Composición Semana/Getty/ Sinuano

Las loterías en Colombia no se detienen ni los fines de semana. Durante estos días, millones de apostadores de diferentes ciudades aprovechan estos juegos de azar para poner a prueba su suerte y aspirar a uno de los tantos premios que ofrecen.

En el país hay disponibles más de 15 loterías, pero algunas se han convertido en las favoritas de los usuarios, como El Sinuano, que realiza dos sorteos al día con el fin de aumentar aún más las probabilidades de ganar.

Es importante verificar muy bien los resultados para conocer cuáles fueron los números ganadores y, en caso de resultar afortunado, presentarse con el documento de identidad y los requisitos correspondientes para reclamar el premio.

Contexto: Domingo de suerte: conozca los números ganadores de la Lotería Chontico Día y Noche del 7 de diciembre

Estos fueron los números ganadores de este domingo, 7 de diciembre.

Además de las cuatro cifras que resultan ganadoras, existe una modalidad adicional denominada La Quinta, que incrementa tanto el valor del premio como las probabilidades de salir triunfador.

Sinuano Día

  • Premio mayor: 9323
  • La Quinta: 3
SINUANO DÍA: Resultado EL SINUANO DÍA DOMINGO 07 de Diciembre de 2025

Sinuano Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente
SINUANO NOCHE: Resultado SINUANO NOCHE del DOMINGO 07 de Diciembre de 2025.
Contexto: ¿Salió ganador? Estos son los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde del 7 de diciembre

Este último resultado se conocerá a las 8:30 de la noche, hora en la que está programado el sorteo.

Además, el próximo juego del Sinuano Día se realizará este lunes, 8 de diciembre, a las 2:30 p.m., donde los apostadores tendrán una nueva oportunidad de ganar.

