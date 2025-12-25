Loterías

Ganador del Baloto navideño: número afortunado del sorteo del 24 de diciembre de 2025

El acumulado millonario convirtió el sorteo navideño del Baloto en uno de los más esperados.

Redacción Loterías
25 de diciembre de 2025, 10:53 a. m.
El Baloto realizó su sorteo de este miércoles 24 de diciembre en una jornada marcada por la celebración de la Navidad.
En plena Nochebuena, el Baloto volvió a captar la atención del país con el sorteo número 2596, uno de los más esperados del año por sus elevados acumulados.

El juego, que se realiza únicamente los lunes, miércoles y sábados, puso en disputa premios millonarios tanto en su modalidad tradicional como en Baloto Revancha.

Resultado del Baloto del 24 de diciembre de 2025

El sorteo navideño dejó definido el número afortunado que compite por el gran acumulado de 13.000 millones de pesos.

  • Premio mayor: 13.000 millones de pesos
  • Número ganador: 08 - 09 - 15 - 23 - 35
  • Súper balota: 15

Resultado del Baloto Revancha del 24 de diciembre de 2025

En paralelo, la modalidad Baloto Revancha también entregó su combinación ganadora, con un acumulado independiente que alcanzó los 11.100 millones de pesos.

  • Premio mayor: 11.100 millones de pesos
  • Número ganador: 14 - 18 - 27 - 34 - 40
  • Súper balota: 07

Números de los últimos tres sorteos de Baloto

Como referencia para los jugadores habituales, estos fueron los resultados más recientes antes del sorteo de Navidad, incluyendo la súper balota:

  • 22 de diciembre de 2025: 04 – 17 – 19 – 32 – 42 | Súper balota: 15
  • 20 de diciembre de 2025: 04 – 05 – 10 – 17 – 40 | Súper balota: 10
  • 17 de diciembre de 2025: 04 – 09 – 18 – 29 – 31 | Súper balota: 05

Últimos resultados de Baloto Revancha

En la modalidad Revancha, los tres sorteos anteriores arrojaron las siguientes combinaciones:

  • 22 de diciembre de 2025: 09 – 24 – 27 – 35 – 42 | Súper balota: 04
  • 20 de diciembre de 2025: 01 – 12 – 19 – 22 – 29 | Súper balota: 07
  • 17 de diciembre de 2025: 06 – 15 – 17 – 27 – 30 | Súper balota: 16

Noticias Destacadas