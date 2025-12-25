Ganador del Baloto navideño: número afortunado del sorteo del 24 de diciembre de 2025

En plena Nochebuena, el Baloto volvió a captar la atención del país con el sorteo número 2596, uno de los más esperados del año por sus elevados acumulados.
El juego, que se realiza únicamente los lunes, miércoles y sábados, puso en disputa premios millonarios tanto en su modalidad tradicional como en Baloto Revancha.
Esta Navidad puede llegar con el regalo más grande de todos. 🎄✨— Baloto (@Baloto_Colombia) December 24, 2025
Más de $24.000 millones están en juego con Baloto Revancha.
🍀Sorteo hoy a las 10:30 p. m.
👉 Haz tu jugada aquí https://t.co/L8qz0dQME4 📱#Baloto #BalotoRevancha #ElMejorRegalo #JuegaEnBaloto #Navidad2025 pic.twitter.com/UAq2pJZVd7
Resultado del Baloto del 24 de diciembre de 2025
El sorteo navideño dejó definido el número afortunado que compite por el gran acumulado de 13.000 millones de pesos.
- Premio mayor: 13.000 millones de pesos
- Número ganador: 08 - 09 - 15 - 23 - 35
- Súper balota: 15
Resultado del Baloto Revancha del 24 de diciembre de 2025
En paralelo, la modalidad Baloto Revancha también entregó su combinación ganadora, con un acumulado independiente que alcanzó los 11.100 millones de pesos.
- Premio mayor: 11.100 millones de pesos
- Número ganador: 14 - 18 - 27 - 34 - 40
- Súper balota: 07
Números de los últimos tres sorteos de Baloto
Como referencia para los jugadores habituales, estos fueron los resultados más recientes antes del sorteo de Navidad, incluyendo la súper balota:
- 22 de diciembre de 2025: 04 – 17 – 19 – 32 – 42 | Súper balota: 15
- 20 de diciembre de 2025: 04 – 05 – 10 – 17 – 40 | Súper balota: 10
- 17 de diciembre de 2025: 04 – 09 – 18 – 29 – 31 | Súper balota: 05
Últimos resultados de Baloto Revancha
En la modalidad Revancha, los tres sorteos anteriores arrojaron las siguientes combinaciones:
- 22 de diciembre de 2025: 09 – 24 – 27 – 35 – 42 | Súper balota: 04
- 20 de diciembre de 2025: 01 – 12 – 19 – 22 – 29 | Súper balota: 07
- 17 de diciembre de 2025: 06 – 15 – 17 – 27 – 30 | Súper balota: 16